【網紅遇襲】台YouTuber夫婦遭鐵鎚襲擊　懷孕9個月妻肚腹被打劇烈宮縮入院

▲ 台YouTuber夫婦遭鐵鎚襲擊。

台灣網紅YouTuber「蔡阿嘎」與懷孕9個月的太太「二伯」日前外出時，遭不明人士持鐵鎚攻擊，兩人受傷送院，二伯更出現宮縮情況，慶幸最後沒有大礙。

事發於3月3日下午4時半，蔡阿嘎駕著電單車，載太太二伯外出買東西，正當在等紅綠燈時，後面卻出現一名年輕的不明人士，手持鈍器攻擊，二伯的腰腹受傷，隨後攻擊蔡阿嘎的腳，其後就轉身逃去。

▲ 蔡阿嘎與太太出門時遭人襲擊。（影片截圖）

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太太需留院觀察

從蔡阿嘎工作室同事拍攝的影川可見，二伯坐在椅子上扶著腰，並要在救護員攙扶下才能上救護車，看起來非常痛苦。送院後，因宮縮情況嚴重，需要服藥及吊針安胎，並留院兩日觀察，慶幸胎兒平安，沒有出血和早產跡象。

我們現在不知道是誰那麼惡意的攻擊，直接攻擊孕婦，這真的有點太誇張囉！

▲ 二伯流露痛苦表情。（影片截圖）

目前蔡阿嘎膝蓋傷勢逐漸趨於穩定，二伯則在醫院休養，幸好案發後不久，剛好有工作室的同事來協助，一方面想讓檢警有影像蒐證，另一方面是想真實紀錄下當時的狀況，避免日後被渲染，因此有拍下過程。

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▲ 太太二伯宮縮情況嚴重，需留院治理。（影片截圖）

擔心兇徒目標是兒子

蔡阿嘎引述附近鄰居指，兇徒在此處等了4個多小時，明顯是在埋伏，他更大膽猜測對方原本的目標是1歲半的兒子蔡桃貴。

剛好我們出門被他看到，他就攻擊孕婦，又攻擊我。

蔡阿嘎表示，私生活並沒有得罪誰，希望警方早日抓到兇手，避免類似事情再發生。經紀公司也痛斥嫌犯的暴力行為，表示會追究到底，目前案件已交由警方處理。

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責任編輯：林愛娜