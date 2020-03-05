【愛妻號】宋熙年家中CHANEL手袋全由老公送　寵妻狂陳智燊：掛念她就送【有片】

▲ 陳智燊因一弱點成「寵妻狂魔」，多年來宋熙年狂收名牌手袋。

陳智燊與宋熙年夫婦最近兩年主力經營其自家YouTube頻道「sarah & jason」，分享二人的生活日常。最新的一段影片本來想要分享宋熙年的名牌手袋收藏，怎料再度變成「放閃」材料，發現接近全數的手袋都由老公陳智燊所贈，夫婦亦有提及到每個手袋所紀錄的幸福事。

陳智燊與宋熙年分別與「娘家」TVB完約後，過去兩年除了接洽廣告、主持工作，主力經營他們的自家YouTube頻道「sarah & jason」，至今已獲超過12萬的訂閱人數。

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▲ 夫婦兩背後的畫作全出自兒子Damon手筆。（影片截圖）

於日前推出的最新影片，以「Sarahs Collection」為主題，分享宋熙年部份的手袋珍藏，今次片段中出現的，都是宋熙年家中的所有CHANEL手袋，細數下發現接近每一個都是陳智燊出錢所贈的。

▲ Damon不知不覺已經兩歲。（instagram圖片）

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提起她第一個CHANEL手袋，是經典2.55的黑色小羊皮袋，宋熙年坦言當年深思熟慮了一整年才決定購入。

她稱：「當年租住將軍澳單位才七千多元，二萬幾要成三個月租金好肉赤。」但笑言當時還是男友的陳智燊知道後，以她生日作為藉口給回她手袋的價錢，可算是間接送上禮物。

另一個帶有甜蜜故事的是個粉紅色的手袋，原因是有次陳智燊出埠，有感會掛念女友，於是特地為她帶上禮物，而該禮物在他出發前已在香港機場購入。

他指：「見顏色、形狀特別就買了，本來打算留來生日、紀念日再送。」但由於陳智燊守不住秘密，洩露了自己買了小禮物，在他出外工作時被宋熙年找到了，於是只好提早送出。

▲ 二人手上的兩個手袋都是陳智燊自願掏腰包購買的。（影片截圖）

期間宋熙年突然醒覺：「我驚拍完呢條片之後啲男士想打你。」全因老公陳智燊有個弱點：「每次見到一樣嘢好靚，而我又好鍾意，佢就好想買給我。其實係我成日嗌佢唔好買，我唔需要咁多。」

陳智燊坦自己有有股花錢的癮：「買禮物開心嘛！不論是兄弟姊妹還是朋友，當然她（老婆）的位置排得好前，但是買禮物是一件好幸福的事。」

此外二人還拿出首次去巴黎旅行時買、具紀念價值的紅色小手袋，因為怕「破財」只用過數次還很新淨的紅色長銀包，拿出另一個黑色經典款小手袋時。

宋熙年語重深長：「雖然手袋價錢真的很昂貴，但同時好襟興，即使十年後再拿出來用，皮革、手工還是好靚。」又笑指手上的手袋可以留給將來的女兒或者媳婦用。

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▲ 一家三口樂也融融。（instagram圖片）

娘家分別在澳洲和英國的二人，笑言幸好不用採取「斷捨離」的方法處理收藏品，可以把相機、手錶、手袋等寄放在外地的家中。而宋熙年有感現時夫婦難得可以一起放假出埠，會覺得去名店購物好浪費時間，所以不會再像以前一樣特地去搜購名牌手袋。

▲ 陳智燊連包包的型號、背後的故事都記得一清二楚。（影片截圖）

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陳智燊與宋熙年自2007年開始相戀，直到2014年才由地下情公開戀事，2016年在英國結婚，並在2018年誕下兒子Damon。身為模範夫婦的他們經常在網上放閃，近年開始其YouTube頻道分享日常，非常溫馨。