【天王喪母】郭富城哭別亡母最後一程　經理人小美：郭母會以兒子為榮

▲ 郭富城送別亡母。

天王郭富城母親2月7日家中過身，郭母喪禮於昨日香港殯儀館設靈，並於今午出殯，遺體運往將軍澳華人永遠墳場安葬。郭富城跟神情肅穆，為亡母扶靈，妻子方媛及兩女亦緊隨其後。

郭富城母親喪禮昨晚設靈，郭富城家屬親人，以及不少圈中好友都有出來或送上花牌。

今早約11時多，城城身穿孝服，在工作人員帶領下步出，手捧郭母遺照坐上靈車，戴上口罩的郭富城神情哀傷。而穿素衣方媛、女兒「大寶」詠希（Chantelle）、「二寶」詠萱（Charlotte）與其餘家屬登上大巴。

▲ 郭富城手捧母親違照上山。（視覺中國）

神色哀傷的郭富城，雙眼紅腫，明顯曾經痛哭。

▲ 郭富城太太方媛穿上素服。（視覺中國）

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郭富城經理人小美昨晚向傳媒交代喪禮事宜，指喪禮採佛教儀式，靈堂以白色鮮花為主，因郭伯母喜歡簡約優雅，而出席的多是親朋戚友，至於郭富城狀態還可，不過想安靜完成喪禮，故不會受訪。

▲ 經理人小美指城城心情尚平靜。（視覺中國）

小美稱不敢代答郭母有何遺願，不過郭富城已成家立室，又有孫兒，相信郭伯母亦很安慰。

未及見母親最後一面

不過，上月郭母過身時，郭富城正在美國舉行巡唱，小美指在美國演出第二場時收到消息，城城慎重考慮後，接受母親過身事實，並指要專業地完成演出，故沒有取消個唱。

▲ 郭富城捧著亡母靈位進靈堂。（視覺中國）

小美指城城在台上表現專業，但因心情沉重，故減少跟台下互動，而現場觀眾並不知當時城城正受亡母之痛。

完成演出後，郭富城便時改機票返港，處理母親後事。小美讚團隊表現專業，而相信郭母亦希望兒子做好表現，定會以此為榮。

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