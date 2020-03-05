【男同志申公屋】梁美芬斥裁決剝奪立法會討論權利　陳志全指須就相關議題作公眾諮詢

▲ 經民聯立法會議員梁美芬表示不同意法庭有關的裁決。（資料圖片）

一對於外國結婚的男同志以夫婦名義向房委會申請公屋被拒後，提出司法覆核，昨獲高等法院裁定勝訴。經民聯立法會議員梁美芬表示不同意法庭裁決，強調香港至今並無制訂《性傾向歧視條例》，剝奪立法會相討有關法例的權利； 人民力量立法會議員陳志全則表示對判決表示高興，惟其批評政府過往不對同性議題表達立場，直至有人提出司法覆核才有機會取得有關權利。

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梁美芬今早（5日）出席一個電台節目時表示，不同意法庭裁決，認為法庭不可代替立法會及政府作牽涉重大的社會決定，包括公屋政策、婚姻制度及社會人民關係等。她又指，相關人士提出司法覆核無可厚非，強調香港至今並無制訂《性傾向歧視條例》，如果單由法庭決定，其影響是剝奪政府在決定公屋輪候的酌情權，亦是剝奪立法會議員有機會通過法例的權利。她更稱法律界同樣有很多反對的意見，並相信香港人是希望維持一夫一妻制度。

至於法院認為房委會是違反基本法第25條在法律面前人人平等等原因，以裁定男同志勝訴，梁美芬認為這個條例是「萬能KEY」，「如果每一次都用呢一條法例，咁香港就唔使立法啦！」，又指不是每一件事都可以「人人平等」，又稱所謂的「人人平等」一定有其法例的規定。她又指法官的看法是「非常危險」，不可以只是依賴基本法第25條而作判決，認為政府在這件事上是不可妥協，必須就今次的裁決提出上訴。

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陳志全於在同一節目上表示對判決表示高興，又指本港的同志的政策及可享的福利與異性夫妻不一樣，又因為過去數宗的訴訟案件亦獲勝，因此這件案件被 裁定勝訴是 意料之內，但相信政府上訴到終審法院的機會十分大。他認為政府過往對同性議題不表達立場，往往需要交由法庭裁決，只要有人提出司法覆核才有機會取得有關權利。



對於 梁美芬表示相關裁判剝奪立法會相討有關法例的權利， 陳志全表示認同政府應就相關議題作公眾諮詢包括歧視條例及同性婚姻等，批評政府如不啟動公眾諮詢會連「傾的機會也沒有」，斥 反對 同志的組織，如果一直以「最好唔好傾，學校又唔好教」，事情是不會有改變的，只有相關人士 提出司法覆核才會有人關注，「如政府不去做，要幾多個世代先改變到呢？」

他又引述中大一項有關同性伴侶以家庭單位申請公屋的調查，表示支持的受訪者由2016年的39%，至2019年升至52%，而強烈反對的受訪者由33%下降至24%。

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