【新冠肺炎】武漢36歲新冠肺炎患者康復出院　5天後復發呼吸道阻塞猝死

▲ 武漢一名36歲新冠肺炎患者，康復出院5天後，復發猝死。

武漢一名36歲新冠肺炎患者2月26日於方艙醫院康復出院，轉往指定酒店康復的點隔離觀察，但期間突感不適，3月2日發病，送院搶救不治。內地《澎湃新聞》等多個媒體曾報導相關消息，惟部分媒體已刪除文章。

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《澎湃新聞》、《四川日報》曾報導，該名36歲新冠肺炎確診患者李亮的死訊。李亮的妻子也提供武漢市衛健委發出的「居民死亡醫學證明（推斷）書」，顯示李亮直接死亡原因為新冠肺炎，引起死亡的疾病或情況為呼吸道阻塞猝死、呼吸循環衰竭。

▲ 李亮的死亡醫學證明書

根據報導，漢陽方艙醫院於2月26日發出的出院證明，顯示李亮2月12日開始入住該院，經治療、專家組會診確認，符合新冠肺炎患者出院標準，准予出院。出院證明並提醒：出院後請在社區單人單間隔離14天，如有不適，請立即聯繫社區負責人，必要時到指定醫院就醫。

李亮的妻子梅女士提供多份書面文件，證明李亮2月25日出院報告顯示：經對症支持治療，體溫正常3天以上，呼吸道徵狀明顯好轉，連續兩次核算檢查陰性，無吸氧指末氧飽和度大於95%，病程超過14天，經專家組評估，准予出院。

▲ 李亮的出院證明

出院隔離期間再感不適

梅女士表示，李亮出院後入住武漢礄口區漢西三路維也納酒店隔離觀察。惟入住一兩天後，李亮稱嘴巴發乾，胃有點脹。3月2日上午，梅女士再與丈夫進行視像對話。李亮表示不想進食，躺在床上沒有力氣，站也站不穩，並很快掛斷電話。

梅女士再致電丈夫但打不通，遂找隔離酒店前台工作人員，對方告訴她不要擔心。3月2日上午10時許，她再與丈夫進行視像電話，醫生剛好查房。醫生向梅女士表示，李亮可能是精神壓力大。後來救護車到達，李亮被送去醫院，於當日天下午5時8分去世 。

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責任編輯：羅嘉欣