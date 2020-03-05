【新冠肺炎】病毒肆虐德國總理默克爾被拒握手　梁卓偉教防疫打招呼「elbow shake」

▲ 德國總理默克爾被拒握手，梁卓偉則建議可以用防疫打招呼「elbow shake」

新冠病毒肆虐全球，以往不少人見面時，均會握手打招呼，但網上熱傳短片，德國總理默克爾被拒握手，全球各地民眾避免握手，興起用碰腳或「Elbow Shake」作為打招呼的方式。

從網上短片可見，數名戴口罩亞洲男子，見面問候時不再握手，而是各自伸出腳相互碰一下，以此代替握手打招呼，有人用「武漢握手」（Wuhan shake）來形容這種替代握手方式。而德國總理默克爾出席會議時欲與在席人員握手時亦被拒。

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有華人建議，可恢復中國古代男子見面時，間隔一定距離就互相拱手行禮，即有禮貌也可保護彼此健康。

跟梁卓偉學防疫打招呼「elbow shake」

雖然病毒肆虐，但人與人見面總不能不打招呼。港大醫學院院長梁卓偉近日就大力推廣一種防疫打招呼手勢，連醫護人員都大力支持，認為有效減低傳播風險。

這種防疫打招呼手勢叫「elbow shake」，即打招呼時兩人的手肘碰手肘，輕輕撞一下。梁卓偉解釋，這個「elbow shake」原來有科學根據，因為以人類解剖學的角度，除非你是瑜伽大師，否則人的手肘是不可能摸到臉部，即是無法用來去抓口、抓鼻或摸眼。

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梁卓偉續指，他於2014年時學會這個「elbow shake」，當時2014年伊波拉病毒在西非開始蔓延，有公共醫學行家與他打招呼時正正是用「elbow shake」翻看資料，elbow shake早在2006年禽流感和2009年豬流感爆發時，已開始興起，到2014年伊波拉病毒爆發，醫護人員更大力支持這種打招呼方式，以減低病毒傳播。

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責任編輯：王俊賢