【開心速遞】Rebecca鐵面陳CP分手 　王致狄沈可欣沙灘浪漫點燭光

▲ 鐵面陳和Rebecca未能就結婚一事達成共識，似乎將分手收場。（王致狄IG圖片）

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》多對CP大受歡迎，其中鐵面陳（王致狄飾）和Rebecca（沈可欣飾）的感情線似乎步向完結，二人面對「不婚便分」的局面。鐵面陳和Rebecca難得於沙灘浪漫拍拖，王致狄和沈可欣都貼出花絮照紀錄這對戀人的浪漫回憶。

沈可欣於社交平台分享花絮照，相中的她配合現場的心型蠟燭，擺出心型手勢示愛，而她作狀吻王致狄的一幕則十分搞笑。

▲ （沈可欣IG圖片）

她寫道：「Rebecca：我心感興奮，吻我吧陳小娟！#愛回家之開心速遞 #碧嘉迫嫁 #沈可欣 #葉碧嘉rebecca #情深的一吻 #王致狄 #鐵面陳」

▲ （沈可欣IG圖片）

王致狄也貼出二人的合照，為鐵面陳和Rebecca這段情作紀錄。他留言：「今晚帶點浪漫，帶點傷感！ #開心速遞 #鐵面陳」

《開心速遞》劇情講述Rebecca為了及早組織家庭而向鐵面陳逼婚被拒，鐵面陳經龔燁（張景淳飾）教導下學懂如何泡製浪漫，並於沙灘上點上心型蠟燭，令Rebecca滿心驚喜。

▲ （王致狄IG圖片）

不過，此舉也令Rebecca誤以為鐵面陳有意向她求婚，惟鐵面陳一直對Rebecca都沒有心動感覺，內心也沒想過與對方結婚，因為二人有可能面臨分手。