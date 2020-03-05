【告別大台】小儀結束與大台20年賓主關係　小儀：與TVB和平分手

▲ 小儀決定不再與TVB續約。

商台DJ阮小儀與TVB的關係一向良好，一直與TVB簽訂一年6個騷的合約。不過，早前已完約的小儀與TVB續約未有共識，故決定離開大台。

有傳小儀離開TVB與她在政治事件中的表態有關，不過小儀回覆傳媒查詢否認此傳聞，表示若與政治事件相關，TVB就不會與我傾續約，而且並有意向加她的人工，她指與TVB是和平「分手」。

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▲ 小儀與森美主持的《千奇百趣》系列非常受觀眾歡迎。

小儀想與其他電視台合作

小儀指，決定離開TVB是與電台高層商討後的決定，希望將來可嘗試新方向的發展，也想與不同的電視台合作，所以沒再續約。

於1996年便加入商台的小儀，初期於廣告部擔任創作的工作，及後轉職為DJ。

與森美主持電台節目《森美變態樂園》，由於二人搭檔非常受觀眾歡迎，故安排二人合作主持節目直至現在。

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▲ 小儀出身於電台，但偶爾也在TVB拍節目。

小儀與TVB合作20年

另外，小儀早於2000年起參演TVB處境劇《男親女愛》，自2006年起，與森美合作主持綜藝節目《15/16》，之後有《千奇百趣》系列，以及《街坊廚神》系列等，全千都非常受歡迎。

小儀也有演劇集《愛情食物鏈》及《降魔的》，當中她在《降魔的》與金剛合演夫婦的戲份既驚喜又感人，出色的演技獲得肯定。據悉，她也有參與《降魔的2.0》的演出。

小儀離開合作了20年的大台，她謂沒有特別的不捨，形容因為TVB是她的契媽，商台才是她的親母。但若果將來TVB的節目或劇集需要她，她亦樂意合作。

現時，小儀主力在商台工作，主持電台節目《早霸王》及《咪芝蓮》。

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