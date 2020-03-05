【口罩供應】社企「本土好罩」自設廠房生產　下周二推慈善預售助病人組織

▲ 有港人在葵興自設廠房生產口罩，預計每月最多可生產500 萬個口罩。（「本土好罩」提供）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續擴散，全球口罩供應緊張，4名「80後」及「90後」港人在2月初成立「本土好罩」社企品牌，在葵興自設廠房生產口罩，並於下周二（10日）下午推出「買2盒捐1盒」慈善預售計劃，初步定價為約$250，每次交易將捐贈一盒給予指定病友團體或組織，預售詳情稍後會在Facebook專頁公布。

【3月5日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

團隊表示，在葵興自設廠房，兩條全自動口罩生產機即將送抵香港，最快4月初投產，4月底出貨，每日可生產約10萬個口罩，若24小時運作每月可生產500 萬個口罩。

廠房亦設有無塵車間，團隊目標是在投產後能達到ISO14644-1中的ISO Class 8標準，以確保口罩生產符合防護標準，強調其生產的口罩其外層及內層均經過抗菌處理，令其抗菌能力相比一般口罩高。

團隊又指，是次慈善口罩預售計劃特意推出50+1片裝特別版，向社區宣揚「+1分享」概念，期望大眾能更關注身邊每天所需，把它轉贈給有需要人士，

在關心自己的同時，也關心生活在同一社區缺乏支援的弱勢社群，攜手在這艱難歲月，把愛分贈給身邊更有需要的同伴。

品牌創辦人鄺穎賢向TOPick表示，團隊4人均從事醫療相關社企和企業，因了解到不少弱勢社群有口罩的迫切性，於是一起合作在港設廠生產口罩。她又指，今次計劃初步定價為約$250，即每個口罩售約$1.6，但其中一盒團體將會捐出指定病友團體或組織；目前有待口罩的原材料到貨才可正式生產，強調口罩會獲取檢測認證後，才會分發給市民。

她又指，團隊已投資過百萬成立本地口罩生產線，包括分別從內地和台灣購入兩條全自動口罩生產機，又坦言所有資金均來自各人的積蓄，期望可以達至收支平衡；工廠亦會聘用殘疾人士生產口罩，藉此幫助更多有需要人士。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

責任編輯：陳子謙