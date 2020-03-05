【新冠肺炎】日本麥當勞55歲員工確診　發燒仍上班工作時沒戴口罩

▲ 京都吉祥院麥當勞分店有員工確診新冠肺炎，她兼職3天均沒戴上口罩。

日本新冠肺炎（武漢肺炎）確診個案已達331人，有6宗死亡個案。京都分店一名女員工週二（3日）確診患上新冠肺炎，她在工作時亦沒有戴上口罩，目前該分店正關店消毒。據當地網媒《BLOGOS》早前報導，當地麥當勞員工「為了讓客人看見笑容」，仍然不讓員工戴上口罩。

上班3天均沒戴上口罩

日本麥當勞週三（4日）在官方網站發文，指在3日的晚上7點左右，收到京都市醫療衛生中心的報告，指京都吉祥院分店一名女員工確診新冠肺炎。

據報，女員工今年50多歲，是一名兼職員工。女員工在2月21日開始發燒到攝氏37度，曾在2月20日、28日及29日上班，負責櫃檯與接待客人，3日均沒有戴上口罩，3日內共有22名員工曾與她一起工作。員工目前正在確認健康狀況，但不知道確診員工曾接觸過幾多客人。

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該分店3日晚上開始暫停營業，進行店內消毒，並表示會以顧客與員工的安全為優先，配合調查並調整開店時間。但NHK記者4日去到現場，發現大門上的告示竟是「因為機器調整，3日晚間9時後暫時關店」。

根據日本衛生當局的感染源追蹤，女員工曾在2月15及16日到大阪都島區的一家Live House聽演唱會。這間Live House已出現多宗確診個案，是大阪地區的群聚感染地點。除了麥當勞，她也曾到京都中央信用金庫事務中心工作。

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員工爆料：公司指戴口罩無法展示笑容

《BLOGOS》記者日前發現日本麥當勞的員工大多都沒有配載口罩，在訪問下，有員工稱是公司因為「戴了口罩會讓客人無法看見笑容」為由，拒絕讓員工配戴口罩。

報導引述員工指出，麥當勞經常要接觸外國遊客，不能配戴口罩令人擔心。又有員工希望公司能提高對肺炎的警覺，讓員工戴上口罩保護自己。日本麥當勞回應傳媒時就表示，是由區域負責人與店長的判斷並決定不戴口罩。

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責任編輯：王俊賢