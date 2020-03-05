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容祖兒無懼疫情赴荷蘭巡唱　Joey每日狂食維他命C免感冒

娛樂 11:32 2020/03/05

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

祖兒到荷蘭跟外籍歌迷合唱。

容祖兒《Pretty Crazy Love in Europe》巡回演唱會前晚在荷蘭海牙AFAS Circus theater舉行，第一次到荷蘭演出，祖兒心情相當興奮，而在疫情下，祖兒亦加強衛生防疫，希望團隊順順利利完成演出。

祖兒在台上跟觀眾表示：「人生一直有一個願望可以來荷蘭開演唱會，因為荷蘭是我好喜歡地方，夢境成真下，眼淚湧下又要故作堅強，只可以用百感交集來形容。」

祖兒初訪荷蘭開唱。

祖兒又在觀眾群中發現有位荷蘭男歌迷，竟然識唱她的歌：「外藉男歌迷真是識唱我的歌，開心好笑又感動， 他們很有心，後來入來後台影相，說第一首識的歌是《爭氣》，更上載一條片自彈自唱《習慣失戀》好厲害！ 」

祖兒入行20週年,，親臨荷蘭開演唱會，適逢Miffy又是65週年紀念，Miffy二話不出現成為容祖兒演唱會特別嘉賓，出場唱歌，此外Miffy又再次與祖兒合作，為荷蘭站打造了限量的演唱會紀念品，開場前全部被歌迷秒殺掃空。

正展開歐洲巡唱的祖兒。

最近新冠病毒在歐洲感染數字愈來愈多，祖兒坦言出發之前都開了多次會議，商議究竟是否可以安全成行。

 決定成行之後，祖兒小心保護自己，為了有健康體魄，每日狂食維他命C，幾乎是任何有維他命C的飲品食品也不放過。每到之處都包到像一隻稯，避免感冒，以最佳狀態演出。

祖兒說：「千萬不可以冷親，所以迫自己早睡，幸而荷蘭跟香港相差七個鐘，平日睡覺時間，正好是荷蘭晚上11點，故沒有時差，到步後每晚休息得好好，跟觀眾為免太近矩離互相接觸，所以沒握手，沒抱抱，只是隔空飛吻。」

撰文 : TOPick柴犬出動

歌手 容祖兒 荷蘭 演唱會 疫情

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