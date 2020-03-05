【新冠肺炎】袁國勇與醫管局專家到駿洋邨　為湖北返港市民抽取樣本化驗

▲ 醫院管理局表示已派出一組30人的隊伍，一連兩周到駿洋邨為有關人士抽取樣本進行病毒化驗。（圖片由醫院管理局提供）

港府昨日（4日）及今日（5日）派出4班包機到武漢接載滯留港人，所有抵港的乘客將需入住火炭駿洋邨隔離14日。醫院管理局表示，已派出一組來自總辦事處護理部、醫院感染控制主任、護士及抽血員一共30人的隊伍，由今日起會一連兩周到駿洋邨，為有關人士抽取樣本進行新冠肺炎病毒化驗。

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▲ （圖片由醫院管理局提供）

醫管局今日於社交平台上表示，為配合香港大學及衞生署同事，局方已組成一組30人小隊，由即日起一連兩星期到駿洋邨，為從湖北省返港的市民抽取樣本進行化驗，希望及早識別確診2019冠狀病毒病患者，並盡早提供所需隔離及治理，參與的人士包括港大微生物學系講座教授袁國勇，他也提醒醫護要注意的防控感染措施。

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醫管局指，為保障參與相關醫護人員的安全，局方已安排合適的保護裝備，包括保護衣、N95呼吸器及其他所需的裝備；此外，感染控制專家亦已預早檢查現場，確保現場的感染控制措施合適。

▲ （圖片由醫院管理局提供）

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一組30人隊伍成員包括總辦事處護理部、醫院感染控制主任、護士及抽血員，又指他們的士氣高昂，並感謝自動請纓參與行動的同事。

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記者：郭詩詩