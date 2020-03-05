  • 19°C
香港時間 : 2020305日 (週四) 12:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPfit醫·健

熱門關鍵字 : 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】袁國勇與醫管局專家到駿洋邨　為湖北返港市民抽取樣本化驗

社會 11:39 2020/03/05

分享：

熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

醫院管理局表示已派出一組30人的隊伍，一連兩周到駿洋邨為有關人士抽取樣本進行病毒化驗。（圖片由醫院管理局提供）

港府昨日（4日）及今日（5日）派出4班包機到武漢接載滯留港人，所有抵港的乘客將需入住火炭駿洋邨隔離14日。醫院管理局表示，已派出一組來自總辦事處護理部、醫院感染控制主任、護士及抽血員一共30人的隊伍，由今日起會一連兩周到駿洋邨，為有關人士抽取樣本進行新冠肺炎病毒化驗。

【齊心抗疫】袁國勇徒弟鄭智聰守護瑪麗：冀零醫護感染新冠肺炎

【新冠肺炎】第一班接載港人包機從武漢抵港　隔離所需食物送抵駿洋邨

（圖片由醫院管理局提供）

醫管局今日於社交平台上表示，為配合香港大學及衞生署同事，局方已組成一組30人小隊，由即日起一連兩星期到駿洋邨，為從湖北省返港的市民抽取樣本進行化驗，希望及早識別確診2019冠狀病毒病患者，並盡早提供所需隔離及治理，參與的人士包括港大微生物學系講座教授袁國勇，他也提醒醫護要注意的防控感染措施。

【新冠肺炎】第二班包機接135名港人　包括10多名孕婦、DSE考生　

醫管局指，為保障參與相關醫護人員的安全，局方已安排合適的保護裝備，包括保護衣、N95呼吸器及其他所需的裝備；此外，感染控制專家亦已預早檢查現場，確保現場的感染控制措施合適。

（圖片由醫院管理局提供）

【新冠肺炎】兩班包機共接載244名滯留湖北港人返港　14人未有跟機

一組30人隊伍成員包括總辦事處護理部、醫院感染控制主任、護士及抽血員，又指他們的士氣高昂，並感謝自動請纓參與行動的同事。

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《新型冠狀病毒2020防疫手冊》電子書免費下載連結

記者：郭詩詩

大學 社交平台 護士 衞生署 武漢 保護衣 湖北省 火炭 冠狀病毒 肺炎

最高瀏覽

Bossini創辦人孫女34歲羅貝兒慶祝生日抽脂後死亡　丈夫入稟控告南韓整容診所
14:23 2020/03/04
Bossini創辦人孫女34歲羅貝兒慶祝生日抽脂後死亡　丈夫入稟控告南韓整容診所
新手父母為2月大男嬰餵奶疑未掃風　男嬰睡夢中吐奶昏迷送院不治
13:46 2020/03/04
新手父母為2月大男嬰餵奶疑未掃風　男嬰睡夢中吐奶昏迷送院不治
【痛失摯愛】愛妻被抗生素奪命一年　4孩單親爸仍WhatsApp太太︰這種痛沒法痊癒
13:55 2020/03/03
【痛失摯愛】愛妻被抗生素奪命一年　4孩單親爸仍WhatsApp太太︰這種痛沒法痊癒