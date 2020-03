【新冠肺炎】肺炎致排華情況日趨嚴重　MC Jin擔心亞裔朋友海外安全

▲ 因新冠肺炎排華情況日趨嚴重,MC Jin擔心亞裔朋友安全。

受到新冠肺炎(武漢肺炎)疫情對全球的影響,外國亦掀起一股排華的情況,早前在英國甚至有新加坡青年因亞洲裔外表而被圍毆。饒舌歌手MC Jin歐陽靖在個人社交媒體發文,表示擔心這種對華歧視的情況。

MC Jin在instagram發文:「So you mean to tell me I have to deal with the corona virus and corona racists?! SMH(Shake my head)(難道要我要應對新型冠狀病毒(武漢肺炎)及種族歧視嗎?!表示無奈。)」

MC Jin在貼文下留言:「Be safe out there my Asian brothers and sisters」,祝願所有亞洲朋友一切安好。

▲ (instagram圖片)

出生在美國的MC Jin,從小喜歡香港的流行音樂,崇拜的偶像是張學友。

直到MC Jin接觸饒舌歌曲後,便開始鑽研Hip Hop音樂。

2001年,MC Jin開始在街頭和酒吧作Freestyle Rap演出,為他的音樂事業奠下基礎。

▲ MC Jin主持TVB節目《兄弟幫》多時。(影片截圖)

2002年,MC Jin在美國黑人娛樂電視台的饒舌音樂節目《106 & Park》中,擊敗了連續六星期冠軍Hassan,之後連續7個星期獲得「Freestyle Friday」環節的冠軍,令MC Jin在饒舌領域受到關注。

在2008年,MC Jin回到父母的成長地香港發展,在饒舌領域獨領風騷,之後更向電影、電視及主持界發展,成為多棲類藝人。2014年,拍攝完TVB劇《點金勝手》後便回美國定居。

對於放下香港建立的一切,MC Jin在之後的訪問中提及:「香港對自己實在太好,當初要回美國真的只有一個原因,我的兒子。」

▲ MC Jin育有兩子。(instagram圖片)

2017年,MC Jin以神秘蒙面人Hip-hop Man(嘻哈俠)的身分參加內地節目《中國有嘻哈》,成功打入內地市場,活躍於多個音樂節目。

2019年,太太Coral為MC Jin再誕下一子,所以MC Jin經常中美兩邊跑,兼顧工作家庭。

