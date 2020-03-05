【新冠肺炎】肺炎致排華情況日趨嚴重 MC Jin擔心亞裔朋友海外安全
受到新冠肺炎（武漢肺炎）疫情對全球的影響，外國亦掀起一股排華的情況，早前在英國甚至有新加坡青年因亞洲裔外表而被圍毆。饒舌歌手MC Jin歐陽靖在個人社交媒體發文，表示擔心這種對華歧視的情況。
MC Jin在instagram發文：「So you mean to tell me I have to deal with the corona virus and corona racists?! SMH（Shake my head）（難道要我要應對新型冠狀病毒（武漢肺炎）及種族歧視嗎？！表示無奈。）」
MC Jin在貼文下留言：「Be safe out there my Asian brothers and sisters」，祝願所有亞洲朋友一切安好。
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出生在美國的MC Jin，從小喜歡香港的流行音樂，崇拜的偶像是張學友。
直到MC Jin接觸饒舌歌曲後，便開始鑽研Hip Hop音樂。
2001年，MC Jin開始在街頭和酒吧作Freestyle Rap演出，為他的音樂事業奠下基礎。
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2002年，MC Jin在美國黑人娛樂電視台的饒舌音樂節目《106 & Park》中，擊敗了連續六星期冠軍Hassan，之後連續7個星期獲得「Freestyle Friday」環節的冠軍，令MC Jin在饒舌領域受到關注。
在2008年，MC Jin回到父母的成長地香港發展，在饒舌領域獨領風騷，之後更向電影、電視及主持界發展，成為多棲類藝人。2014年，拍攝完TVB劇《點金勝手》後便回美國定居。
對於放下香港建立的一切，MC Jin在之後的訪問中提及：「香港對自己實在太好，當初要回美國真的只有一個原因，我的兒子。」
2017年，MC Jin以神秘蒙面人Hip-hop Man（嘻哈俠）的身分參加內地節目《中國有嘻哈》，成功打入內地市場，活躍於多個音樂節目。
2019年，太太Coral為MC Jin再誕下一子，所以MC Jin經常中美兩邊跑，兼顧工作家庭。
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撰文 : TOPick柴犬出動