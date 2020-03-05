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【苦中作樂】敘利亞父女大笑抗爆炸聲　一家平安抵土耳其：現在不必再害怕

親子 15:37 2020/03/05

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

敘利亞父女大笑抗爆炸聲成網紅。

為助3歲女兒克服戰火恐懼，敘利亞一名爸爸想出一個「遊戲」，當聽到爆炸聲，父女就會一同大笑。爸爸將影片上載至社交網站，令這對苦中作樂的父女成為新聞人物，而這家人近日平安抵達土耳其難民營，女孩終不用每天聽見空襲和爆炸聲，更有機會上學。

外媒報道，3歲的Salwa與家人原居於敘利亞伊德利卜（Idlib），當地是敘利亞反政府叛軍控制的最後根據地，也是戰爭中最激烈的地區之一。9年戰爭中已死了數十萬人，包括Salwa家人在內的數百萬人流離失所。

【苦中作樂】助3歲女兒克服無情戰火恐懼　敘利亞父女聞爆炸聲開懷大笑

父女聽到爆炸聲即大笑起來。（影片截圖）

聞爆炸聲大笑

32歲的父親Abdullah Al-Mohammad為免女兒在恐懼中長大，就教她聽到爆炸聲時一起哈哈大笑，把危險變成遊戲。

Abdullah2月時於Twitter上載了一短約20秒的短片，他和女兒在沙發上現「猜猜爆炸聲遊戲」，當外面傳來轟隆聲響時，爸爸問女兒︰「你猜猜這次是飛機，還是炸彈？」女兒以天真的聲線回答︰

是炸彈，一掉下來我們就笑。

女童抵達土耳其，終可在安全的環境長大。（影片截圖）

獲庇護遷往土耳其

女孩天真的笑聲，與無情戰火形成強烈對比。短片在網上瘋傳，令這對父女成為網紅。Abdullah表示，他教女兒用哈哈大笑去面對戰爭，只想女兒能開心過每一天。

笑著死去，總好過害怕地死去。

自去年12月以來，有近100萬敘利亞民眾逃往鄰國土耳其，而土耳其通訊社證實，Salwa和父母獲土耳其政府協助，已於2月25日平安過境，並被帶到土耳其南部的難民營，逃離了家園的危險。Salwa在新家中穿著粉紅色公主裙跳舞，這是她一生中第一次不用再聽衝突的聲音，Abdullah也感到欣慰。

現在我們不必再害怕了，Salwa將有截然不同的未來。

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責任編輯：林愛娜

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