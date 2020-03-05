【去濕茶】葉翠翠推介宇宙最強去濕茶　中醫：痛風患者要慎服

▲ 葉翠翠推介一款去濕茶，適合一般體質女士飲用。

本港近日天氣濕潮，身為三子之母的前港姐冠軍葉翠翠，最近在社交網站分享養生食療去濕茶，更形容是「宇宙最強」，稱適合普通體質的女士。註冊中醫師馬琦傑表示，此款去濕茶一般普通體質的女士可以飲用，但痛風患者則要謹慎服用。

葉翠翠日前在其facebook分享一款去濕茶，稱已向中醫了解，適合自己體質，上次產後也飲用了兩個月。她稱，此款茶療適合普通體質的女士及產後媽媽。

健脾去濕茶製法

材料：陳皮、無花果、百合、圓肉、黑豆、赤小豆、杞子、熟薏米、茯苓、紅衣花生、眉豆、芡實

做法：煲20分鐘

葉翠翠表示，一般體質人士可以加赤小豆、薏米。燥熱人士要加赤小豆、薏米，因為所有材料平性，或微溫性質。體質偏寒人士，則不要加赤小豆、薏米。

她又指，一星期可飲用2至3次。如果去水太急，會有喉嚨痛的感覺。當停止去水腫，感覺會消退。她提醒，此配方只供參考，宜先詢問中醫意見。

▲ 去濕茶材料。（圖片：葉翠翠facebook）

痛風患者慎服 產後婦女宜咨詢醫生意見

TOPick向註冊中醫師馬琦傑了解，他表示一般普通體質的女士飲用此款去濕茶，應該沒太大問題，只是痛風患者要謹慎服用。

至於產後婦女，若是產後坐月期間，身體一般會多虛多瘀，建議先咨詢醫生意見，了解是否有需要才服用。

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記者：黃泳欣