【白衣天使】護理師媽媽洗手至乾裂被嫌骯髒　為雙手拍照給女兒最溫暖承諾

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，一眾醫護人員疲於奔命，默默付出，但卻受到歧視。台灣一名護理師媽媽在網上發文，表示近日有新聞報道護理師被嫌手骯髒，對此感到很難過。她表示，因為工作關係，自己的手不如一般女生般細緻，但她會用這雙手努力工作，保護孩子一輩子。

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一名女網民在Facebook群組「爆怨公社」發文，指自己是一名護理師，從產後護理工作，由她選擇這份工作起，就知道不能像上班族一樣，公眾假期可以放假。

人家除夕夜開心吃團圓飯，我在跟同事一起吃便當話家常，人家颱風天可以放假，我們卻是風雨無阻一定得到工作崗位，說真的也沒什麼好抱怨，畢竟我們的職業就是如此。

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她續說，早前看到新聞報道「護理師被嫌棄手很髒」，對此感到很難過。她指，只要是醫護人員，必定熟悉洗手七時機、七步驟的口訣。「執行起來跟吃飯呼吸一樣自然這麼仔細小心」，亦因為不停洗手，更導致「洗到乾裂脫屑」。

大家都為了防疫努力著，一句「護理師的手很髒」傷了多少護理人員的心？

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她分享了自己雙手的相片，指自己的手很粗，不如一般年輕少女，又只要消毒藥水的味道。但她「每天還是用這一雙不起眼的手，認真執行洗手七時機，照顧寶寶、照顧媽媽，下班回家照顧剛滿一歲的女兒。她寫道：

孩子⋯媽媽的手雖然看起來沒有很美，但媽媽會用這雙粗粗的手努力工作，用粗粗的手煮飯給妳吃，保護妳，照顧妳一輩子喔。

貼文令不少網民感到心酸，並紛紛留言感謝醫護人員的付出，「謝謝你們用溫暖的雙手保護著每一個人」、「你的手很美，心更美，謝謝你」，又有網民批評，「嫌棄護理師手髒的那個人，其實是他的嘴巴更髒」、「護理師的手怎會髒呢？她們平日比我們還頻繁的消毒她們的手，不知比我們多乾淨幾倍呢！」

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責任編輯：羅嘉欣