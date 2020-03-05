【口罩供應】申訴專員公署主動調查CSI口罩分發安排　望從源頭堵截漏洞避免被濫用

▲ 申訴專員公署宣布主動調查CSI口罩的製造和分發等情況。（網上圖片）

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下口罩難求，由懲教署生產的CSI口罩屢遭發現流出市面，傳媒及大眾都懷疑有人轉售。申訴專員趙慧賢今日（5日）宣布展開主動調查，審研有關懲教署生產的口罩在生產、分發和點存方面的安排。市民可在4月6日前以書面方式提供資料。

趙慧賢指，CSI口罩主要供應給政府物流署，並由物流署分發給各有需要的政府部門使用，但不少傳媒和市民指出，有CSI口罩流出市面，令人質疑有人涉嫌挪用或轉售CSI口罩。

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她說，根據政府發布的資料，CSI口罩主要是供應給各政府部門作日常及應變計劃之用。去年懲教署每月平均向物流署供應110萬個口罩，並將小部分口罩出售予社福機構、學校等非政府組織。

她續指，由於近日有報道指CSI口罩流出市面，社會關注CSI口罩有可能被濫用，而申訴專員公署亦收到有關投訴。故此，她決定展開調查，審研懲教署及物流署在CSI口罩的生產、分發和點存方面的安排和工作有否不妥善之處。若發現有關機制或程序存在不足，她會向相關部門提出改善建議，以望能從源頭堵截漏洞，避免出現CSI口罩被濫用的情況。

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她邀請市民於4月6日或之前，以書面方式向申訴專員公署提供相關資料或意見，市民可郵寄至香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈30樓或電郵至complaints@ombudsman.hk。

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責任編輯：徐紹軒