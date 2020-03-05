【新冠肺炎】何栢良：貓狗對病毒呈弱陽性是經人受感染　不會由貓狗傳人

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，早前確診女富豪周巧兒的17歲愛犬經反覆測試，仍對新型冠狀病毒呈弱陽性反應，漁護署認為顯示狗隻已低程度感染病毒。港大感染及傳染病中心總監何栢良解釋，即使病毒由人傳播至狗隻，亦不等於一定會受感染，呼籲市民冷靜。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目訪問時表示，03年沙士期間亦曾為淘大花園確診患者的貓狗進行基因病毒檢測，發現當中有8隻貓及1隻狗對病毒呈陽性反應，惟當年全球各地未有出現動物組群爆發，亦無發現貓狗成為病毒的源頭，將病毒傳予人類。

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他解釋，新型冠狀病毒有機會感染人類以外的哺乳類動物，但現時觀察到病毒為人傳人，而貓狗與人類的細胞膜受體差異大，貓狗飛沫距離亦較近，與人類也有身高差異，病毒由貓狗傳染給人類的機會很小，亦少見貓傳貓、狗傳狗。

何栢良補充，漁護署於有關狗隻並非檢出有活病毒，是反覆透過基因檢測檢出弱陽性，相信大機會為好低程度的感染，但強調貓狗有弱陽性，是由人傳染給貓狗，並不會是貓狗傳染給人，呼籲公眾冷靜，勿誤信內容農場。

何栢良建議，市民照顧或接觸貓狗時要先清潔雙手，帶牠們外出時亦需與其他貓狗保持一個安全的社交距離，但認為牠們毋須戴口罩；而貓狗在外排泄後，飼主需清理排泄物，並以1比99稀釋家用漂白水消毒地面，及後自己再清潔雙手，而「狗醫生」探訪醫院或老人院的服務亦應暫停，減低狗隻受感染的風險。

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責任編輯：陳正怡

