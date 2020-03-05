【核災難】福島部份重災區事隔9年首解禁　計劃2年後讓居民回家居住

▲ 福島部份重災區事隔9年首解禁。

9年前311日本大地震，導致東京電力福島第一核電站輻射外洩。事隔9年，日本政府今（5日）起解封重災區福島雙葉町的部份地區，並將該區列入奧運聖火傳遞路線之一。

綜合日媒報道，日本政府今日解除雙葉町北部地區的「避難指示」，人員可在主要鐵路站周邊共240公頃地區出入。

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雖然該區解禁，但因其基礎設施如自來水等整頓工作進展緩慢，所以目前未適合居民返回該區生活。當局正計劃整頓產業園區及公共設施，確保就業職位，並於2022年春季讓居民可重返該區居住。

不過前年一份居民問卷調查中，只有1成居民表示「想回城」，而選擇「不回城」的人士超過6成。

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另外，東京奧組委特別宣布雙葉町被納入東京奧運會聖火傳遞路線。日本首相安倍晉三此前表示，「希望和受災地區的各位一起，向世界強有力地展示我們受災地區從東日本大地震中復興的姿態。」

雙葉町為福島第一核電廠所在地之一，9年前發生核災後，福島縣11個町被發出避難指示，雙葉町7000名居民需要撤離。

責任編輯：王俊賢