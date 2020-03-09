【收納達人】衣櫃似亂葬崗塞滿衣服　港收納師教5招慳位收納法

▲ 有香港收納師在電視節目中，教授實用收納技巧。

香港居住環境狹窄，不少人居於幾百呎以下的小單位，如何「地盡其用」將家居衣物收納得宜又慳位。有香港收納師在電視節目中，教授實用收納技巧，令衣櫃擺放更多衣物，看起來亦整齊。

▲ 未整理前的衣櫃衣物雜亂。（香港開電視影片截圖）

近日香港開電視《夠細奇則》節目請來收納師林翠君分享收納心得，她指香港人家裡衣櫃常出現幾個情況，首先是衣櫃通常都塞滿衣服，整體雜亂無章，未有區分春夏秋冬的衣物。

▲ 衣櫃上層放了衣物及雜物，沒善用空間。（香港開電視影片截圖）

5大收納貼士

林翠君又指普遍家庭未有使用適當的容器，甚至只用膠袋放衣服。此外，衣櫃上層放了不同衣物及雜物，未有作出分類，沒善用上層很多可利用的空間。

▲ 收納師林翠君指，有家庭只用膠袋放衣服。（香港開電視影片截圖）

她總結經驗得出以下5大收納貼士︰

1. 摺好衣服入盒

衣櫃空間有限，想多放衣物就要把衫褲摺好，例如T恤、牛仔褲。再把摺好的衣物放入盒中，既慳位又容易找到衣物。

▲ 把摺好的衣物放入盒中。（香港開電視影片截圖）

2. 掛起易皺衣服

針對容易皺起的衣服，如恤衫、西裝、晚裝、大褸等，統統用衣架掛起。

3. 由短至長掛衣服

想衣櫃掛到更多衣服又整齊，就要由短至長掛起，令掛起的衣服呈現斜線。在短衣服下面留有更多儲物空間，看起來也整齊。

▲ 由短至長掛起衣服，短衣服下可省出儲物位。（香港開電視影片截圖）

4. 用同一款衣架

用同一款衣架掛衣服，掛衣服的高度與寬度大致差不多，即使衣服掛得多也不會予人亂糟糟的感覺。

▲ 用同一款衣架掛起衣服。（香港開電視影片截圖）

5. 善用收納箱

衣櫃中間位置只放當季衣物，其他衣服則放入收納箱，再擺放於衣櫃上層。換季時把整個收納箱拿下來，非常方便。

▲ 用收納箱放非當季衣物，再放於衣櫃上層。（香港開電視影片截圖）

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責任編輯︰駱秀玲