【人瑞爺孫戀】前度出軌受情傷遇103歲人瑞　30歲嫩妻獲家人撮合結婚

▲ 印尼一位高齡103歲的人瑞，近日舉行婚禮迎娶30歲嫩妻。

愛情無分年齡界限，即使年過百歲仍有機會再逢第二春！印尼一位高齡103歲的人瑞，近日舉行迎娶只有30歲的嫩妻，雖然雙方年齡相差73歲，但仍得到雙方家人支持，撮合這對「超級爺孫戀人」成婚。

綜合印尼傳媒報道，來自南蘇拉威西省瓦久縣（Wajo）的人瑞Muhammade已屆103歲，曾是殖民時代的軍人，退休後與首任妻子依靠退伍軍人的養老金安享晚年，但8年前老伴去世後感到相當孤單。

適逢村內30歲單身女子Indo Ajeng因前男友出軌深受打擊，一直未有新男友，及後遇上Muhammade獲他安慰，二人克服年齡差距漸漸走在一起。

▲ 103歲的Muhammade雖然駝背，但精神不俗，由親友輕扶下緩步上台。（影片截圖）

雙方家人得悉後，沒有反對不特止，還撮合他們成婚，二人終於2月26日在村內舉行婚禮，得到村內一班親友見證。

金戒指及2700元做嫁妝

Muhammade一名鄰居表示，兩人早已認識，但不知道他們何時走在一起，當得悉他們準備結婚時，已經取得了雙方家人同意。鄰居還透露，Muhammade以一隻金戒指和5百萬印尼盾做嫁妝（約2,740港元）。

▲ 30歲嫩妻已搬入與103歲丈夫展開新生活。（影片截圖）

近日「超級爺孫戀」的婚禮畫面在網絡上流傳，並得到印尼傳媒廣泛報道。從片段中所見，駝背的Muhammade精神不俗，笑容滿面，由親友輕扶下緩步上台接受親友祝福及拍照。兩人成婚後，嫩妻已搬入男方家中。

【爺孫戀失敗】原定明年2月結第9次婚娶30歲嫩妻 71歲多情男子一個原因取消婚事

【嫲孫戀】英80歲婆婆情傾35歲型男 fb結緣赴埃及見面4日欲閃婚

責任編輯︰王俊賢