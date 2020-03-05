【新冠肺炎】將軍澳公屋疑有人用腳踩掣　升降機按鈕驚現鞋印　

▲ 一名網民指，疑似有人用腳踩在將軍澳公屋的升降機按鈕上，激起網上批評四起。

新冠肺炎（武漢肺炎）肆虐，人人自危，市民的衛生意識都比平日提高不少。然而，一名網民今天卻分享了一件事，指疑似有人用腳踩在將軍澳公屋的升降機按鈕上，激起網上大肆批評，有人更建議要到管理處投訴這種行徑。

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有網民今天在Facebook群組分享了一張相片，相片中清晰可見升降機按鈕上出現了一個清晰的鞋印。網民指，事發在將軍澳公屋怡明邨其中一幢大廈的中高層單位大堂外，發帖者抨擊其行徑「自私」，認為對方是害怕按掣，所以就用腳踩。

用過口罩隨處丟棄

帖文一出，引起網民議論聲四起。有網民要求到管理處投訴事件，翻看閉路電視找出涉事者。有網民就批評其行為：「己所不欲，勿施於人」、「冇公德」、「咁都得，真係咩人先會做得出」、「行為反映內心修行」。亦有人疑惑其行為：「點會㩒到？又唔係釘鞋...醜」、「用鞋底又點可以襟到掣？除非佢地鞋唔係人著。自私到一個點。」

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有網民就留言指曾見過同類型無品行為：「以前見過阿婆用遮㩒𨋢」，也有網民指充斥著「好多無公德心既人」，指自己所住樓層，有人將用過的口罩到處丟棄，他曾在升降機按鈕附近張貼紙條，寫明「請顧己及人，勿到處掉口罩」，但過了一後時間後又再重現亂拋口罩的行為。然後其他同層住戶效法他的做法，貼字條叫人要有公德心，就沒有再發生類似事件了。

責任編輯：王俊賢