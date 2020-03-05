【開心速遞】第806至809集劇情預告　群姐打小人闖下大禍

▲ 《愛‧回家之開心速遞》

《愛‧回家之開心速遞》最新劇情有群姐為眾人打小人，可是卻打出禍。

第806集（5/3）

群姐發現庶務部丟棄了一箱垃圾，打算變賣以賺取外快，怎料馬豹竟來與她爭奪，爭持間箱內跌出了一隻木屐，令馬豹靈機一動。群姐以木屐替人「打小人」，其門如市。

龔燁被Andy等人纏擾而無法陪伴若水，馬豹稱龔燁被小人纏身，勸若水往找群姐「打小人」，結果……

群姐被指十分靈驗，原來她與馬豹暗中串通。

群姐舉行「驚蟄打小人大會」，揚言以大陳為目標，各部門的同事都出錢支持，敢威亦來參與，怎料群姐因而闖下大禍……

第807集（6/3）

壯發現一對情侶為拍攝畢業照而起爭執，因此想到一條發財大計，推出畢業攝影套餐，結果大受歡迎，同時亦引來競爭。

壯、城安等為女同學及其母拍照，被競爭對手騷擾，遂帶她們到較僻靜的地方，與香港島大學前校長的銅像合照。

在壯極力吹噓之下，銅像變得大受畢業生歡迎，競爭對手霸佔了銅像附近的範圍，並施手段阻止壯等人的拍攝計劃……

銅像因被眾多同學觸碰而受到損毁，壯為此感戚戚然，原來他與前校長曾有一段往事……

第808集（7/3）

Rebecca與Mia談及感情近況，稱Mia仿如置身宮鬥劇之中，勸她盡早為敢威誕下兒子才可鞏固地位，Mia卻不以為然。

Mia晉身特權階級，獲敢佳、Peter等人厚待，令若水等好友羨慕不已。

敢威的新女友見Mia得寵，認為敢威因她而冷落自己，遂向Mia報復。愛詩、家聰擔心Mia人身安全受到威脅，向敢威建議安排鐵面陳來保護她。

鐵面陳貼身保護Mia，還教她自衛術，跟Mia身體接觸時……

第809集（8/3）

樹根、高小姐等街坊參與電視慈善籌款活動，陳師奶突感不適，嘔吐在高小姐身上。

高小姐並沒介意，還與樹根等人悉心照顧陳師奶，過程被攝製隊拍下。

電視台特設「最有愛街坊獎」，表揚樹根等守望相助的鄰里關係。

樹根、城安及後卻發現陳生與高小姐過從甚密，懷疑兩人……

樹根與家人不敢將秘密告訴陳師奶，遂分頭勸陳生與高小姐回頭是岸。

陳師奶本要外遊，卻突然因事折返。熊家各人唯有設法，阻止她發現陳生與高小姐之間的秘密……