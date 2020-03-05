【愛的迫降】玄彬曾堅持入行被父以球棍痛打　男神捱出頭身家突破百億韓元

▲ 出道17年玄彬身家破100億韓元，拍《愛的迫降》每集酬勞上億元。

最近因為韓劇《愛的迫降》人氣再度飆升的玄彬，迷倒東南亞成千上萬的「少女心」，每次參演劇集都得到超高收視的玄彬，入行前曾遭家人反對，更被父親手執棒球棍追打。

玄彬至今入行17年，一線男演員地位穩固，據知玄彬現時每集劇集酬勞高達1億韓元（約65萬港幣），連計豪宅、片酬、儲蓄等等，其身家已經達130億韓元（約8700萬港元）！

現年37歲的玄彬憑劇集《愛的迫降》人氣再度急升，劇中與緋聞女友孫藝珍飾演分隔南北兩地的戀人，玄彬飾演直正又情深的北韓軍官迷倒萬千觀眾，《愛的迫降》瞬間成為女士之間的「魔咒」，每當提起此劇或玄彬定必呼聲四起。

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▲ 《愛的迫降》令元彬再度人氣急升。

玄彬在劇中雖為軍人，但由於其父是朝鮮人民軍總政治局局長，有權有勢有財力，現實中的玄彬雖然並非「達官貴人」，但同樣也是「富豪級」人馬！

2003年出道的玄彬出道作為《保鑣》，兩年後憑劇集《我叫金三順》而爆紅，而2010年播出的《秘密花園》更成為玄彬的代表作，收視率高企之餘更讓玄彬奪得「第47屆韓國百想藝術大賞電視劇部門最高大賞」，令他在韓國站穩一線男星的地位。

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▲ 《愛的迫降》令東南亞不少劇迷為之瘋狂。（instagram圖片）

2013年玄彬曾獲邀出席第50屆「韓國儲蓄日」紀念活動，會上獲總統頒發勳章以作表揚，當時30歲的玄彬在席間透露，他已經有35億韓元（約2300萬港幣）的流動儲蓄，每個月的銀行利息更高達600萬韓元（約39,000港幣）。

他在出道時曾表示，所有收入交由媽媽管理，自己每個月只取35萬韓元（約2300港幣）當零用錢。

▲ 緋聞傳足數年的二人開始被粉絲催婚。（instagram圖片）

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同年玄彬更於韓國豪宅區清潭洞置業，以48億韓元購入別墅，據知至今已經升值至100億韓元（約6,500萬港幣）。最近韓國綜藝節目《聽到傳聞》中爆料，玄彬接拍《愛的迫降》的酬勞，高達每集1億韓元（約65萬港幣），16集演出已經收到超過千萬港元酬勞。

連計儲蓄、物業、收入與財產升值，估計玄彬的身家至少接近200億韓元！

▲ 韓國綜藝粗略節目計算玄彬的身家。（影片截圖）

但其實當年玄彬入行前，曾遭受家人極力反對。高中的玄彬經學校前輩介紹進入戲劇本，因而啟發他對戲劇的喜愛，想要入行做演員，但其父親則希望他能進入警察學校，玄彬只好瞞著家人繼續去戲劇班練習。有次被父親得知此事，玄彬還被他手執棒球棍痛打一頓。

最後父子經過商討，玄彬亦應父親要求以優秀成績考入一等與府，到韓國中央大學修讀戲劇系，終於成功入行達成夢想。