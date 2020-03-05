【新冠肺炎】女兒確診被醫院拒收家中病逝　77歲退休教師發帖寫「2字」求救

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情緊張，湖北武漢一名77歲退休教師指，女兒因染病就醫遭拒，結果女兒病死於家中，而一家人包括13歲的孫女、妻子及他相繼染病，在無處就醫之下，老翁學習註冊微博，向外界發帖寫下「2字」絕望求救。

綜合內地媒體報道，武漢77歲退休老師劉立，其女兒劉鶯1月22日發病被確診為武漢肺炎，但因未能排到試劑盒，病情嚴重但因各醫院沒有床位而拒收，最後在1月30日在家中病逝。

為求救學習網上發文

而女兒的密切接觸者就是同住的劉立、妻子及13歲的孫女，三人同樣受感染，其中妻子的雙肺均受感染。劉立的兒子於處理醫用垃圾的工廠工作，但因疫情爆發，兒子忙於工作未能照顧兩老，兩老在四處求救無門之下，二人只能深夜學年輕人註冊微博，在鍵盤上逐個字逐個字打出求救信。

劉立在微博首個帖文寫下「你好」2字，向外界發出求救信息，吸引到網民注意，帖文吸引11萬人點讚。劉立的外甥女小姜表示，「兩老發微博求救是因為實在是走投無路了。」劉立發文當天的晚上，雙肺感染的妻子已經安排入院治療，劉立與孫女後來也相繼入院，隔天兩老均確診患肺炎。

老翁對女兒的死亡表示悲憤難平

後來，劉立再發出多個求救信息，他表示，

女兒得不到正常治療在家過世，我們被迫相互感染，悲憤難平！我們兩個高齡老人在這種情況下，如何扶養這個孩子？萬般絕望！急切請求為這個13歲孩子住院治療保命！

老翁最後離開人世

然而，劉立在住院期間，病情反覆，網民本來以為劉立病情會好轉，但網民卻接到噩耗。劉立的微博再次更新，在3月3日凌晨發文，

老爺子雖經全力救治，仍於2月28日中午在光谷同濟醫院離世。

網民得知後紛紛表示心痛，「半夜看到這個消息太心痛了，希望爺爺一路走好，來世更幸福」、「還記得當時那些條理清晰，冷靜但絕望的微博求助。很難過。爺爺一路走好」。

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責任編輯：王明芳