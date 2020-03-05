申訴專員公署調查發現全港13條道路有29處「斷橋」 憂政府已錯過發展道路最佳時機

▲ 申訴專員公署主動調查發現，現時在13條位於不同地區的道路上，有共29處行車天橋路段或接駁口閒置逾10年。（政府新聞處圖片）

申訴專員公署主動調查發現，現時在13條位於不同地區的道路上，有共29處閒置的行車天橋路段或接駁口，當中有路段早於1981年已建成，而所有事涉的天橋路段或接駁口均閒置逾10年，有部分更超過30年。

申訴專員趙慧賢認為，情況難免令公眾認為政府當局未有適切規劃和積極推展相關路段的工程，以致該些行車天橋路段或接駁口未能得到充分利用。

公署表示，政府當局理應定期檢視該些行車天橋路段或接駁口的規劃和發展情況，惟當局並沒有設立相關機制進行定期審視，當有關天橋路段或接駁口的周邊地區經歷數十年的變化後，當局可能已錯過發展新道路的黃金時機。

公署又留意到政府推展工程時，不時接到市民因擔心影響樓價或景觀而反對，認為若政府因部分人的即時關注和反對而暫緩或擱置建造新的道路，並待出現交通擠塞後才考慮再作推展，不僅會錯失建造道路的先機，亦將相關地區交通擠塞的問題延長10多年。

公署建議，當局應定期召開跨部門工作會議及檢視各閒置天橋路段或接駁口的發展情況，並於有需要時諮詢當區區議會；亦應加強與地區人士和區議會的游說工作，及早提出修訂或改善建議和方案。另外，公署建議當局建立一個綜合資訊平台，讓公眾查閱全港各區擬建道路的相關工程規劃、進度和最新情況等資訊。

責任編輯：徐紹軒