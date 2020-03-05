【愛的迫降】玄彬飾北韓軍官掀熱潮　北韓狠批歪曲捏造事實：把悲劇當作賺錢工具

▲ 北韓狠批《愛的迫降》歪曲捏造事實。

韓劇《愛的迫降》帶起了近年少見的全城追劇熱潮，而近日這鼓熱潮終於吹到該劇的真正主角 — 「北韓」的國內。

看過《愛的迫降》的朋友，也許都有一個疑惑：若然讓北韓人看到這套劇集，究竟他們的反應又會如何？

是喜歡？是反感？或許他們也會喜歡《愛的迫降》呈現出他們共和國那種帶一點美化了的模樣。還來不及知道他們的反應之前，北韓有關媒體便已經就《愛的迫降》一劇表了態：就是「狠批﹗」

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今天北韓對外宣傳媒體《我們民族之間》（우리민족끼리）發表了一個題為《絕對無法容忍的惡劣挑釁行為》的評論，指出：「最近，我們對南朝鮮當局和電影製作公司以虛假和捏造的荒唐和不正當行為，表示強烈的指責。」

內文上，《我們民族之間》批評該劇把應該痛嘆的民族分裂悲劇，當作賺錢工具，而透過這些劇集而感到快樂的人，都是沒有良心的卑劣敗類。

同時他們還警告說到：「通過完全的歪曲和捏造事實，製作並公然散佈褻瀆我們共和國光明現實的電影和劇集的南朝鮮當局和相關製作公司，一定會付出殘忍謀害同族的代價。」

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另一北韓宣傳媒體《回聲》（메아리）今天也發表一篇以《不是藝術虛構和想象而是病態同族對決意識的產物》的評論文章，指斥《愛的迫降》一方面掩蓋了腐敗與病態的南朝鮮社會形象，但又貶低他們共和國的尊嚴和權威，製作相關部門都要為此付出代價。

但凡事都是「越是狠批，越是想看」，相信北韓當地民眾，如果看到有關當局如此狠批一套講及他們共和國的劇集，或許真能在平壤的地下市場，炒熱《愛的迫降》熱。他朝一日，說不定真的會發生像劇中的男軍人一樣，因沉迷欣賞《愛的迫降》而看漏了眼，讓人走過了三八線？

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文章獲鍾樂偉授權轉載。