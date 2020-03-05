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【一曲走天涯】蓋世寶重遇兒歌天后　唐韋琪爆《長腿叔叔》主題曲小秘密

娛樂 12:43 2020/03/05

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

蓋世寶重遇唐韋琪。（香港開電視提供）

由蓋世寶（Lulu）、黃冠斌主持的香港開電視節目《一曲走天涯》，本周（7日）播映一集，邀請了「兒歌天后」唐韋琪（Vikki）擔任嘉賓，兩位兒童節目舊戰友難得聚頭，Vikki更爆料《長腿叔叔》主題曲的小秘密。

唐韋琪首張兼流行歌曲同名專輯《唐韋琪》，在1992年3月由寶麗金唱片製作發行，不過唐韋琪主唱卡通片《長腿叔叔》主題曲《夢中天使》，更成為80、90、00後的集體回憶。

Vikki說：「當時我還沒出道，經理人許願叫我去寶麗金聽一隻歌，負責監製是著名音樂人歐丁玉先生，那時我只是個一無所知的小妹妹，他們叫我先看一下卡通片的錄影帶，第二天就給了我這首歌。」

節目中唐韋琪分享歌曲秘密。（香港開電視提供）

《夢中天使》為Vikki打開知名度，除了加入電視台兒童節目外，也奠定了兒歌天后的基礎，她不諱言完全沒有想過，更首度揭開歌曲背後的和音秘密。

Vikko憶述：「有件事不講不知，（歌曲裡）小朋友的和音是一班很專業的歌手負責，就是太極的雷有輝，還有周小君（周啟生胞姐），一班大人扮小朋友唱出來。」Vikki指當時眾人圍著麥克風、四目交投，一起唱著「藍色的天空」的場面，相當爆笑。

（香港開電視提供）

《夢中天使》推出迄今超過28年，Vikki笑言至今仍要日日唱：「一見到小朋友，一見到家長，就會叫我唱幾首，那我就順應，因為家長想有人幫他唱開頭，然後想繼續唱。」她說小朋友還會指著她喊「長腿叔叔」，令她哭笑不得。

Vikki離開了兒童節目主持工作後，全力投入小朋友教育事業，開設兒童才藝訓練學校，不時舉辦演出，讓學生學以致用。

她指：「未離開已經在教了，因為時間多，而且有被邀請去幼稚園教，一路教一路吸收，教全方位才藝。未來會向夢想出發，希望唱好自己的歌，舉辦多些和小朋友，或者和年青人有關的音樂會、舞台劇，想將長腿叔叔這個舞台劇再度重現，用音樂劇的形式帶出。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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