【兒童健康】港童感染疣脚底長出「雞眼」　皮膚科醫生：天氣潮濕赤腳走地板易中招

▲ 小朋友都會感染疣。

不少小朋友在家或在泳池，喜歡赤脚走路，但要小心會長疣。有港媽近日在網上求助，指發現8歲兒子脚底長出硬物，不知道是否雞眼。本港皮膚科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問時稱，疣皮膚表面有黑色的細點，且具有傳染性，呼籲小朋友切勿赤脚走路。

該名港媽在網上發帖稱，近日發現8歲兒子脚底長出有一粒硬物，兒子只會癢，但不痛，由於兒子之前有上游水班，有時游水上岸後會赤腳走路去沖洗，她擔憂是雞眼或疣，故網上求助。從該名港媽上傳的圖片顯示，只見脚底長出硬物，中間還有黑點。

皮膚科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問時表示，從相中所見，明顯是疣。他坦言，疣和雞眼很相似，雞眼常見於經常摩擦位置，令皮膚增厚形成厚繭，如脚拇指内側，脚底等位置。

而疣是人類乳突病毒感染有關，通常長在脚趾、脚趾縫隙及脚底，表皮會突起，圓圓硬粒，硬皮，疣皮膚表面有黑色的細點，黑點是新生的微絲血管塞住，就會形成黑點。

胡醫生稱，疣是透過直接接觸患者皮膚，或間接接觸受污染的物件而受到感染，如小朋友赤脚走路容易中招，如天氣潮濕，地板濕容易傳播病毒，夏天更是高危季節。

他進一步解釋，如小朋友在公共泳池、運動場、更衣室等地赤脚走路，有機會踩到受污染地板，容易中招，如脚有細小傷口察覺不到，更加容易感染這些過濾性病毒疣。

胡醫生更稱，疣有傳染性，如不及時處理，原本粒疣會增大，也會令疣數量增多，愈生愈多，更會傳染給家庭其他成員，如爸爸媽媽。如手碰到病毒疣，要用肥皂加清水清洗雙手，以免傳到身體其他地方。

他建議應儘快求醫清除疣，別讓家庭成員交叉感染；小朋友應穿拖鞋，避免赤脚走路；小朋友游完水後一定要沖洗全身及脚底，脚底如有細微傷口，要消毒紗布包紥；避免公用個人物品，拖鞋、毛巾；以及保持脚底乾爽、清潔，易出汗要多換襪子。

責任編輯：黃存新