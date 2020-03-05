【樂極生悲】網紅貪玩浴缸養水晶寶寶　堵塞全社區水渠鄰居超崩潰【有片】

▲ 法國網紅貪玩浴缸養水晶寶寶，最終堵塞整個社區的水渠。

「水晶寶寶」顏色繽紛，遇水會發大，是小朋友喜歡的玩具之一，亦有不少人會用來裝飾家居。法國網紅忽發奇想，將5罐水晶寶寶倒入浴缸製成「水珠浴」，最終卻釀成整個社區水管堵塞悲劇，令他崩潰大哭！

浴缸養5罐水晶寶寶

法國網紅Cyril Schreiner拍攝了一系列的水晶寶寶影片，他首先在浴缸放了一缸水，然後倒入了至少5罐水晶寶寶。經過一段時間，它們全部膨脹起來，整個浴缸充滿著彩色水珠，Cyril也開心地「浸浴」。

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直至Cyril開始清理，才發現事情不如他想像那麼美好。他本身以為水珠能夠從排水口排走，但水晶寶寶遇水會不斷膨脹，開始堵塞水管，馬桶及洗水盆甚至出現倒流情況。

多個方法處理不果 終釀成社區水管堵塞

他嘗試沖水沖走水珠，怎料馬桶內的水珠卻開始溢出，更傳出陣陣屎味。他又試用吸塵器吸走水珠，一開始似乎可行，但因為水珠太多、太重，吸塵器無法負責負荷，最終冒出白煙。他亦撒鹽試圖以吸入水珠的水份，沒想到水珠消失之後，換來的是倒灌污水，令他非常崩潰。

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在他清理期間，鄰居曾問他家中排口水中有沒有水珠，但他就講大話指沒有遇上同樣情況。他開始意識自己闖下大禍，帶狗狗外出散步時，更發現整個社區的水管堵塞，路上佈滿無法被分解的水晶寶寶。

當地電視台大幅報導事件，市長得知後表示「這是一齣惡作劇，將會逮到惡作劇份子」。Cyril也受到警方的詢問，但他當時選擇說謊逃避，直至他的影片在Twitter瘋傳之後，他痛苦地表示自己非常後悔，最終向警方自首。

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責任編輯：王俊賢