全方位支援女性癌症患者  攜手度難關

癌症是香港的頭號殺手，其發病率亦與日俱增，而當患上的是婦女癌症，女士們除了健康，還要顧慮身為女性的自身價值、角色調整、性生活及生育等問題，其家庭亦會受到直接影響。香港癌症基金會致力為受癌症影響的人士提供免費癌症資訊、專業支援，確保抗癌路上不孤單，近年更多行一步，開設專為女性癌症患者需要而設的婦女服務中心，針對性為乳癌及婦科癌女性患者提供全方位支援，更設有復元計劃，讓患者做好身心靈的準備迎接治療後的自己和「新生」。

參照香港癌症資料統計中心2017年的癌症個案數據顯示，乳癌（27%）是本港女性最常見癌症，而子宮體癌（6.6%）、卵巢癌（4%）、子宮頸癌（3.2%）亦位列女性十大常見癌症。2017年單是女性乳腺癌的新增個案達4,373宗，而包括子宮體、卵巢及子宮頸等婦科癌症則錄得2,328宗新症，當中以45至64歲組別的新症佔最高比例。

患有婦科癌的女士除要面對癌症及治療為身體所帶來的不適和痛楚外，更要在抗癌路上應對財政、家庭崗位、心理以至社會及關係上的改變和影響，亦要顧慮外觀、性功能以及生育能力等。癌症基金會服務主任兼註冊社工黎沛瑜（O'Nes）指，「婦女服務中心主力協助女士們應對女性癌症特有的身心以至生活問題，包括治療後的護理、家庭角色的協調、性生活和生育等，還有工作、家庭以至社交方面的考慮，並協助她們規劃未來生活。」

▲ 癌症基金會服務主任兼註冊社工黎沛瑜指出，對於女性癌症患者除了要留意癌症帶來的健康問題外，更要顧及她們的心理及自身價值方面的需要。

年逾50歲的張小姐於2008年底發現患有「隱形殺手」之稱的卵巢癌，「由確診直至動手術只是一兩個星期的事，相對不少患者而言，自己算是較幸運的一群，一來經濟上可應付於私家醫院即時治療，同時公司亦安排我即時放病假專心治療，加上年紀的關係，不考慮生育，所以當醫生提出須摘除卵巢和子宮，顧慮都較少。」

一直抱著積極、正面態度應對治療的張小姐，最大的擔憂就是會否需要進行化療，除了自行搜尋資料、尋找偏方以外，亦在親友介紹下致電香港癌症基金會婦女服務中心尋求專業的意見和支援，「當時致電主要想知道化療前後要有哪些準備，沒想到立即有營養師為我解釋有關飲食營養的安排，更叫我到中心試飲不同品牌和口味的營養奶，為補充營養做好準備，更安排社工跟進我的情況，並邀請我加入不同的小組。」

▲ 護士及營養師會提供一對一的諮詢服務及舉辦不同的工作坊，協助患者順利踏上康復之路。

張小姐口中的小組其實是婦女服務中心「復元行動計劃」復康小組，由腫瘤科護士、社工、物理治療師、營養師和一眾同路人所組成的團隊，計劃著重提升認知與行動，讓患者與導師邊學邊做，設計屬於自己的復元計劃。黎沛瑜補充，「團隊會按癌症的類別組成一個約12人的小組，藉著專業人士和一眾經歷著相近情況的患者提供適切的身心關顧和支持，學習的內容由患者的需要主導，而專業人士利用其專業知識，協助患者照顧康復階段的不同需要，包括建立個人化的健康飲食和運動習慣、治療副作用護理、情緒健康管理，亦會重塑癌症經歷的意義、重新確認生活優次，認清、覺察和照顧自己的身心靈需要。 」

▲ 婦女服務中心著重提升認知與行動，讓患者設計屬於自己的復元計劃。

與專業團隊以及同類病友交流和相處、參加小組活動及課程、工作坊及講座等，全部都是陪著張小姐渡過抗癌路的珍貴回憶，「與其他患者構建支援網絡，每個活動都有著不同的得益和快樂，都有助自己變得更樂觀、正向面對抗癌這條漫長的路，而通過小組學會設計屬於自己復元計劃『書』，每星期回顧，寫下自己需要及感覺，更可以面對自己內心的感受和需要，重新認識新的自己，更清楚知道未來該怎樣行。」

香港癌症基金會婦女服務中心由患者尋求支援的一刻開始，就開始持續的跟進服務和全方位支援，伴隨患者及其家屬一起面對及走過治療期和復康期；通過治療及復康適應小組、個人形象工作坊、癌症資訊講座、淋巴水腫護理、復康運動、藝術治療、性健康與親密工作坊、身心靈健康服務課程等活動，讓患者更能掌握認識自己需要，同時療癒身心靈，更可按患者需要提供一對一的個人或家庭諮詢服務，提供更適切的支援，與患者同行抗癌路。

改寫乳癌及婦科癌女性的生命

癌症個案遞增，根據醫管局在上年10月公布2017年數據，十大女性常見癌症中有四成多屬婦女癌症，乳癌位列首位，其他還包括子宮體癌、卵巢癌和子宮頸癌。癌症基金會沒有獲得政府或公益金的任何資助，全賴個人或機構的捐助以為患者及其家人提供免費癌症支援服務。如欲支持本港婦女癌症患者及其家人活得更好，請致電癌症基金會捐款熱線：3667 6333。

▲ 位於中環的香港癌症基金會婦女服務中心為患上婦科癌和乳癌的女士及其家人提供免費活動、課程及專業關護服務，提出身心靈的全方位支援服務。

香港癌症基金會婦女服務中心

協助女士們應對乳癌或婦科癌特有的問題，如癌症治療後的護理、家庭角色的調適、自我形象、性生活及生育，同時支援其家庭、伴侶及孩子，主要服務包括：

淋巴水腫關護服務

術後及復康運動

性健康與親密工作坊

治療適應小組

復元行動計劃

藝術治療

「光采自信內而外」個人形象工作坊

正向心理及人生探索小組

臨床心理學家、社工、護士、營養師提供個人或家庭諮詢服務

身心靈健康服務課程

癌症病人自助組織−同路人支援

地址：中環皇后大道中99號中環中心地下5號室

電話：3667 3131

網址：www.cancer-fund.org

（資料由癌症基金會提供）