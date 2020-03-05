警方破以「練功券」行騙偽鈔集團　涉17宗案拘10人

▲ 偽鈔上均印有「練功券」字樣。(黃傑偉攝)

警方搗破一個涉嫌以「練功券」偽鈔行騙集團，撿獲不同面值100元、500元及1,000元的偽鈔，總值30萬元，行動中拘捕7男3女，23至42歲，其中主腦是一名持香港身份證印度籍男子，他透過不法途徑購入偽鈔，再以面積10％價值轉售給集團成員，以不同途徑散貨。

▲ 新界北總區刑事總部(行政及支援) 警司陳憲鈞

新界北總區刑事總部(行政及支援) 警司陳憲鈞指，該批偽鈔質素粗劣，並印有「練功券」字樣，市民只要小心便可認出。警方經調查相信集團涉及17宗案件，主要活躍地區有屯門、元朗、上水及紅磡，在便利店、的士、快遞及手機店舖購物等地方使用偽鈔。

▲ 警方檢獲不同面值的偽鈔。(黃傑偉攝)

陳憲鈞表示，利用行使偽鈔手法，一般在昏暗、多人繁忙環境，以及混合其他真鈔使用，以圖蒙騙受害人。但初步相信只有少量流出市面，呼籲如發類似偽鈔與警方聯絡。

▲ 警方將一名疑犯押回警署調查。(黃傑偉攝)

警方昨日（4日）採取行動，拘捕10名男女，包括主腦、以及3名香港人和6名南亞裔人，其中5人持行街紙，部分人有黑社會背景。警方指，他們是在毒品場所認識的朋友，行動中，警方檢獲一個吸食冰毒的冰壼，以及一部疑以偽鈔購買回來的手機，初步未有發現集團將購買回來的高端科技貨物轉售圖利。

警方相信已瓦解該集團，現仍調查有關偽鈔的來源，如內地網上平台購買等，以及被捕人士有關背景，是否仍有人在逃，不排除稍後有更多人被捕。警方現以涉保管或控制偽製紙幣、行使偽製紙幣及處理贓物等罪將他們扣查。

▲ 商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁，教大家辨別真偽鈔招。(黃傑偉攝)

商業罪案調查科專家及支援組總督察鄧舜仁，

提醒市民辨別真偽鈔票4招： 右上角有動感光亮圖案－輕微傾斜鈔票，圖案中的閃亮圓環會隨之轉動； 開窗金屬綫大、小閃亮圓環會隨著鈔票轉動，由紅轉綠色； 高透光水印；背光可見銀碼數字； 以及明顯的凹凸手感。

記者：黃傑偉、廖傑堯