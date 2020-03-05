觀鳥會定位追蹤器研鷺鳥習性　有小白鷺全年留港泥灘魚塘棲息

▲ 觀鳥會高級研究專員彭俊超指，研究顯示小白鷺於冬季返回魚塘生境棲息，保護魚塘濕地極為重要。（冼偉倫攝）

香港觀鳥會今日（5日）發布全港首個以「定位追蹤裝置」追蹤鷺鳥移動習性的研究結果，4隻於新界北魚塘捕捉的小白鷺戴上追蹤器近1年，首次確定其中兩隻具季節性遷徙習性的小白鷺，以及另外2隻全年留港、夏天時留在后海灣天然泥灘及魚塘棲息的小白鷺，於冬季都會回到新界西北魚塘棲息，證實保護后海灣魚塘生境對小白鷺及其他水鳥生存的重要性。

觀鳥會獲漁農自然護理署批准，首次以定位追蹤裝置追蹤鷺鳥的移動習性，計劃於2017年底展開，共為15隻小白鷺戴上追蹤器，觀鳥會強調計劃以雀鳥安全及保育為最高原則，採用太陽能運作及需人力回收數據的追蹤器，追蹤器重12克，佔小白鷺體重3%以下。

期間研究員於2018年1月29日為4隻小白鷺戴上追蹤器，其中兩隻分別於同年3及5月初開始遷徙，飛行3天，跨越1,000至1,200公里抵達安徽省合肥市附近一帶農地，並分別於繁殖地停留29及122日，其中一隻停留達4個月的小白鷺，估計能成勁覓得配偶，並經歷築巢、孵蛋及育雛等繁重工作後，再回到香港后海灣度冬，並在魚塘濕地一生活近240日。

另一隻小白鷺則自2018年初至2019年底均沒有離開香港，活動範圍完包括后海灣一帶的泥灘及魚塘，範圍由南生圍、米埔自然護理區至深圳灣紅樹林。

觀鳥會指，結果顯示部分小白鷺是全年留港棲息的留鳥，更反映后海灣一帶的濕地擁有豐富資源及食物，是鷺鳥棲息、覓食、晚棲及繁殖的重要生境，足以吸引牠們在香港安居樂業，不願離開。

觀鳥會高級研究專員彭俊超指，鷺鳥是重要的濕地生態指標，是次研究顯示小白鷺於冬季返回魚塘生境棲息，鷺鳥對棲息地的忠誠度十分高，保護魚塘濕地極為重要。

責任編輯：馮琪雅