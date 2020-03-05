【新冠肺炎】85%應屆DSE考生認為應延期畢試　促政府重新檢視決定

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情未止，全港學校停課至下月20日。中學生連線及中學時政調查指，8成半應屆中學文憑試考生認為，文憑試筆試應延期舉行，而逾9成學生認同應於疫情受控後才復課。組織認為，如文憑試如期開考，將會是停課後首次大規模的學生人口流動，擔心會對社區造成危險。

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「中學生連線」及「中學時政」於2月8日至15日期間，訪問逾1.4萬名中學生，包括近2成屬應屆中學文憑試考生。結果發現，92%受訪學生認為當內地及香港疫情同時受控時才可復課，即待至2星期內沒有新增個案；亦有超過85%的應屆考生認為應延期舉行，部分受訪者反映學校未完成課程。

至於港府抗疫工作，近75%學生對於政府抗疫工作滿意度只有1分，逾99%學生認為政府防疫措施不足，98%更認為政府應全面封關。

組織認為，如中學文憑試如期開考，將是停課後首次大規模的學生人口流動，擔心會對社區造成危險；要求政府重新檢視決定，並延遲文憑試。

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責任編輯：陳正怡