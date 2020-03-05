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【口罩供應】卓悅抗疫優惠套裝開售　口罩及酒精搓手液等全線分店發售

精明消費 14:43 2020/03/05

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

卓悅抗疫優惠套裝開售。

新冠肺炎疫情持續，卓悅今日（5日）在Facebook專頁宣布發售抗疫優惠套裝，貨品陸續送抵全線分店，不設留貨或預訂，先到先得，售完即止。

【3月5日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

卓悅VIP會員可以優惠價購買抗疫優惠套裝，包括日本口罩、酒精棉、消毒酒精搓手液、面膜及金莎朱古力。套裝建議價$544/套，優惠價$373/套。

抗疫優惠套裝 I

1.　日本ZODIAC三層口罩 50個

  • PFE 99%、BFE 99%
  • 可隔絕PM2.5、飛沬、病菌及花粉塵埃

2.　bodichek 酒精棉 200片
3.　STAR & STAR 消毒酒精搓手液 500ml
4.　I.Skin Focus 黑珍珠超美白抗皺黑面膜 25ml 或 摩洛哥堅果油精華面膜 25ml （10片裝）
5.　Ferrero Rocher 金莎朱古力 30粒裝

卓悅表示套裝數量有限，售完即止，付款前必須出示卓悅VIP會員卡。

卓悅門市地址：https：//bit.ly/37BBz47（上水新豐路、沙頭角及澳門分店除外）

【患難見真情】深水埗明哥向基層長者派防疫物資　感激印傭捐出一大袋口罩

責任編輯：王芷瑩

口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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