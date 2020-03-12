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【停課不停學】小四中文名校精選試題答案 供詞填充認識不同擬聲詞

親子 00:00 2020/03/12

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

小四中文名校精選試題答案。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情下，中小學全面停課，家長都擔心子女在家會百無聊賴，其實網上資源豐富，家長可陪伴小朋友，為他們安排好日程在家自學，貫徹實現停課不停學。TOPick邀請星級名師設計練習題及遊戲工作紙，迎合K1至K3、小一至小六學生需要，讓孩子鞏固學習基礎，吸收新知。

以下為小四中文科練習參考答案：

一.

1. 愛惜

2. 表格

3. 小欣不能參加這個工作坊，因為她並不符合參加要求，海報指出工作坊是給小四至中三學生參加。

4. 有興趣的同學可以有三種方法可以報名。

5. 一學趣分享食物中心舉辦是次活動的目的是希望將愛惜食物及幫忙弱勢社群的理念推廣予參加者。

6. 假設我是一學趣分享食物中心的職員，我會嘗試拍短片放到社交平台，因為互聯網更能吸納更多學生收看。(所有言之成理的答案便可)

二. 

1. 劈劈啪啪 

2. 吱吱

3. 呼呼 

4. 叮叮噹噹

5. 隆隆

6. 喔喔

7. 咿咿呀呀

8. 汪汪 

9. 噹噹 

三.合理答案即可。

1. 當老師宣佈六甲班的派位結果時，班上的同學都緊張地坐在自己的座位上等待結果。

2. 爸爸收到升職的喜訊後，立即興奮地致電媽媽。

3.  他為人性格內向，小息時常常孤獨地坐在籃球場的角落。

答案由「一學趣教育中心」提供。

想下載更多「呈分試挑戰題」，請【按此瀏覽】

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