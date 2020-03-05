【共同抗疫】新世界捐逾5萬綁帶口罩予香港族裔共融聯會　照顧少數族裔需要    

▲ 香港族裔共融聯會共同創辦人毛漢(後排右三)感謝新世界的捐贈，並會將有關物資分發予有需要的非華裔港人。

新冠肺炎(武漢肺炎)在港經肆虐超過一個月，市面口罩供應仍然緊張。除了一般掛耳式口罩出現短缺，有非華裔團體也曾表示基於衣著服飾的關係，普通掛耳式口罩於使用時會較為不便，故他們對綁帶式口罩的需求甚為殷切。有見及此，新世界發展日前向香港族裔共融聯會捐出一批防疫物資，包括5萬5千個口罩，大部分為綁帶式口罩，500支搓手液，以及1,000個「抗炎包」(內有口罩、消毒噴霧、濕紙巾)，供聯會派發予有需要的少數族裔人士，以緩解他們燃眉之急。

有份促成是次捐贈行動的香港族裔共融聯會共同創辦人毛漢（Mohan Chugani），專程前往有不少少數族裔學生就讀的地利亞修女紀念學校（協和），並聯同校方一同接收該批抗疫物資。毛漢對於新世界集團的及時捐贈表示感謝，坦言這是極有意義的善舉，並會將有關物資分發給有需要的非華裔港人。

▲ 由於服飾關係，部份少數族裔人士對綁帶式口罩的需求較為殷切。

新世界執行副主席兼總經理鄭志剛(Adrian)於今年一月底，即疫情在港爆發之初，宣佈透過慈善基金捐出1,000萬港元成立「社區抗疫基金」，協助社區抗疫。至今，已先後透過多個非牟利機構向基層市民派發逾100萬個口罩，以及過萬個「抗炎包」予社會上有需要人士。

此外，新世界上周也宣佈會在港自設兩條口罩生產線，預料四月投產，屆時將可日產20萬個成人及小童口罩，並於疫情持續期間，透過非牟利機構免費派發予基層市民。另外，亦會斥資約1,000萬元，與本地科研公司Master Dynamic合作，研發把已取得專利的納米鑽石（NanoDiamonds）技術轉移至製造口罩的物料上，以生產出新一代低成本殺菌口罩，長遠為守護公共衞生作好準備。

責任編輯 李志強