【育兒心得】遇上3歲孖仔每事問階段 李心潔改變說話方式教仔︰跟孩子溝通是大學問
44歲馬來西亞演員李心潔於2010年與導演彭順結婚，婚下誕下一對雙胞胎兒子彭濟雲和彭子然，兒子現已3歲半。李心潔為人母後，專心相夫教子，減少幕前演出，她不時於社交媒體分享與兩個兒子的生活。遇上兒子每事問的階段，李心潔感嘆「跟孩子溝通真的是一大學問」。
被兒子提問考到
昨日（4日）李心潔於Facebook分享了與兒子濟雲發生的一件事，她表示房間床邊的桌上有一盞小竹燈，兒子用力一碰桌子，竹燈的電流不穩定就會一閃閃。兒子問媽媽︰
為什麼我一碰桌子，那盞燈就會這樣？我不要它這樣。
李心潔試著用小朋友明白的方式跟他解釋，不過兒子還是聽到一頭霧水，一直堅持「我不要它這樣」。她一時不知如何是好，就問兒子「那你為什麼要去碰那張桌子呢？」
話剛出口，她又想到小朋友不會做什麼事都有目的和策劃，就是玩玩看而已，於是她突然靈機一觸跟兒子說︰
你要對它溫柔一點，竹燈不喜歡別人用力碰它，它會不舒服，所以就一閃一閃。就像你也不喜歡別人用力碰你，對不對？
李心潔賀爸媽結婚40周年 感激父母：父母恩愛就是孩子最大的幸福
改變說話方式奏效
當李心潔改變了說話方式，兒子好像聽懂了，他輕輕碰一下桌子，發覺竹燈沒有一閃一閃了，展現出燦爛的笑容。這件事讓李心潔得出以下結論︰
跟孩子溝通真的是一大學問。
另有一次，孖仔吵著要手機看卡通，李心潔不允許，跟他們說︰
看手機太多，眼睛會壞掉，會變成瞎子。
兩個兒子好奇「蝦子不是在水裡的嗎？」「瞎」與「蝦」普通話讀音相近，因而鬧出這個笑話，李心潔想起來也覺得兒子「說得也是」。
李心潔產後3年復出演《夕霧花園》 心潔全英語演出：當年出來工作後才苦學英文
愛屋及烏好繼母
李心潔不但是一位耐心的媽媽，而且是難得的繼母，與彭順跟前妻所生的女兒欣欣關係很好。她接受訪問時曾透露，還未與彭順結婚前，足足花了兩年時間才與欣欣破冰。
為了把欣欣帶在身邊照顧她，李心潔曾推掉不少工作，也整整休息了兩年，只為專心與欣欣培養感情。
責任編輯︰駱秀玲