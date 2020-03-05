【育兒心得】遇上3歲孖仔每事問階段　李心潔改變說話方式教仔︰跟孩子溝通是大學問

▲ 李心潔遇上兒子每事問的階段，感嘆「跟孩子溝通真的是一大學問」。（相片來源︰李心潔fb）

44歲馬來西亞演員李心潔於2010年與導演彭順結婚，婚下誕下一對雙胞胎兒子彭濟雲和彭子然，兒子現已3歲半。李心潔為人母後，專心相夫教子，減少幕前演出，她不時於社交媒體分享與兩個兒子的生活。遇上兒子每事問的階段，李心潔感嘆「跟孩子溝通真的是一大學問」。

▲ 為人母後，李心潔花了不心思和時間教一對孖仔。（相片來源︰李心潔fb）

被兒子提問考到

昨日（4日）李心潔於Facebook分享了與兒子濟雲發生的一件事，她表示房間床邊的桌上有一盞小竹燈，兒子用力一碰桌子，竹燈的電流不穩定就會一閃閃。兒子問媽媽︰

為什麼我一碰桌子，那盞燈就會這樣？我不要它這樣。

李心潔試著用小朋友明白的方式跟他解釋，不過兒子還是聽到一頭霧水，一直堅持「我不要它這樣」。她一時不知如何是好，就問兒子「那你為什麼要去碰那張桌子呢？」

▲ 李心潔分享改變說話方式，令兒子彭濟雲面露笑容。（相片來源︰李心潔fb）

話剛出口，她又想到小朋友不會做什麼事都有目的和策劃，就是玩玩看而已，於是她突然靈機一觸跟兒子說︰

你要對它溫柔一點，竹燈不喜歡別人用力碰它，它會不舒服，所以就一閃一閃。就像你也不喜歡別人用力碰你，對不對？

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改變說話方式奏效

當李心潔改變了說話方式，兒子好像聽懂了，他輕輕碰一下桌子，發覺竹燈沒有一閃一閃了，展現出燦爛的笑容。這件事讓李心潔得出以下結論︰

跟孩子溝通真的是一大學問。

▲ 3歲半的孖仔很好奇，踏入每事問的階段。（相片來源︰李心潔fb）

另有一次，孖仔吵著要手機看卡通，李心潔不允許，跟他們說︰

看手機太多，眼睛會壞掉，會變成瞎子。

兩個兒子好奇「蝦子不是在水裡的嗎？」「瞎」與「蝦」普通話讀音相近，因而鬧出這個笑話，李心潔想起來也覺得兒子「說得也是」。

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愛屋及烏好繼母

李心潔不但是一位耐心的媽媽，而且是難得的繼母，與彭順跟前妻所生的女兒欣欣關係很好。她接受訪問時曾透露，還未與彭順結婚前，足足花了兩年時間才與欣欣破冰。

▲ 李心潔與彭順跟前妻所生的女兒欣欣（後）相處融洽。（相片來源︰李心潔fb）

為了把欣欣帶在身邊照顧她，李心潔曾推掉不少工作，也整整休息了兩年，只為專心與欣欣培養感情。

責任編輯︰駱秀玲