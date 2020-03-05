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尖沙咀Passion by Gerard Dubois有老鼠偷吃麵包　餐廳即發道歉聲明

社會 14:56 2020/03/05

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熱門 烹飪教煮 口罩防疫措施 停課不停學 法證先鋒 口罩供應 劇情預告 武漢肺炎 財政預算案2020 抗癌新方向

（網上截圖：https://www.facebook.com/PassionbyGerardDubois/photos/a.481446068536381/3288591661155127/?type=3&theater）

外出食飯時，最怕遇到餐廳不衛生的情況，但近日網上傳出一條影片，影片可見位於尖沙咀麼地道的法國菜餐廳Passion by Gerard Dubois中，有老鼠在店內甜品櫃中偷吃麵包，惟影片中未見有店員工的蹤影，亦未有人即時處理事件。針對此事，該店於昨日（4日）晚上於社交平台上發表道歉聲明，指衞生為餐廳最重視的一環，餐廳將針對此事採取以下措施，

（影片截圖）

  • 餐廳從即日起至星期日（8日）將停止營業並進行深度清潔
  • 今日（5日）已請來承辦商處理有關老鼠出沒的情況
  • 餐廳將所有小孔都已經作有效處理，避免老鼠進入
  • 員工在收鋪前都會放置防鼠板
  • 會裝置膠板，避免食物櫃長期打開
  • 店內的員工將會進行檢查，以查看有否患上了與老鼠有關的疾病

有關聲明：https://www.facebook.com/PassionbyGerardDubois/photos/a.481446068536381/3288591661155127/?type=3&theater

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記者：郭家穎 

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