薄扶林宿舍被拒建行車道　牛奶公司覆核地政總署決定勝訴

▲ （經濟日報資料圖片）

牛奶有限公司早年入稟高等法院提出司法覆核，指地政總署拒絕按1958年簽訂的批地條款，批准公司興建行車通道連接薄扶林道及公司位於薄扶林的員工宿舍。高院今（5日）頒下判詞，裁定地政總署做法違反批地條款，下令地政總署需批准牛奶有限公司相關申請。

原告牛奶有限公司；被告地政總署署長。判詞中透露，原告早於一個世紀前已獲政府批准使用薄扶林地皮，至50年代起，原告向政府申請興建員工宿舍，政府遂安排換地，而在當年的批地條款中，有一項第20項特別條款中列明，原告可享有一條連接地皮及薄扶林道的通道，而當時有關地皮只能靠行人徑進出。

原告於2000至2005年開始去信地政總署，要求批准按第20項特別條款興建行車通道，但署方卻回應指有關條款只是指行人徑，並非行車通道，而若然署方批准申請，將導致政府土地上的寮屋須清拆，當地社區必然出現強烈反對，即使原告願意承擔清拆寮屋的成本，最終署方仍然在沒有提供理據的情況下，拒絕原告申請。

法官分析指，根據第20項特別條款，當年政府已明文授權原告興建通道，而政府根本無權拒絕批准原告的申請，原告亦有權自行選擇興建行車通道或行人徑，政府無權干涉。

對於政府一方反駁指有關通道只是指行人徑，法官認為相關條款明顯具前贍性，而非指當時原有的行人徑，加上根據當年政府於換地時提供的平面圖，平面圖已反映出薄扶林村的重建計劃及準備建立行車道路網絡。因此法官認為上述條款明顯賦予原告額外權力，興建額外的通道。

法官因此裁定地政總署拒批原告申請興建行車通道的決定，屬違反上述批地條款，因此下令署方需批准原告申請，署方並需支付訟費。

記者：楊詠渝