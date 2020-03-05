文憑試准考證今起派發　考生可按報考科次獲發外科口罩

▲ 考評局會按報考科次透過學校向學校考生派發外科口罩，學校事前委派代表到考評局新蒲崗辦事處領取口罩。（考評局提供）

新冠肺炎疫情持續，中學文憑試（DSE）筆試仍如期於本月27日開考。考評局今（5日）起，分別透過學校及以郵遞方式向學校考生及自修生派發准考證，「考生健康申報表」會隨准考證派發，考評局亦會按報考科次向考生派發外科口罩。

為保障考生及考務人員的健康，考評局根據衞生防護中心的建議，於考試期間採取多項預防感染及應變安排措施，包括要求考生填寫「考生健康申報表」，以及考生、考務和工作人員必須佩戴外科口罩。

「考生健康申報表」會隨准考證向考生派發，考生在每個考試日必須自行量度體溫，填妥並簽署申報表，每個考試日遞交一份。

考生須申報體溫是否低於攝氏38度、有沒有急性呼吸道感染徵狀（例如咳嗽、氣促等），以及在考試日前14天內，曾否到內地或其他要求強制隔離的國家或地區，如考生在以上任何一項不符要求，便不應赴考。

▲ 考生健康申報表。（考評局提供）

派發口罩安排方面，考評局會按報考科次透過學校向學校考生派發外科口罩。

自修生則需分批於本月16至26日，帶備准考證及自備膠袋或信封，按所屬組別的指定日期，到以下其中一個考評局辦事處領取口罩。

灣仔辦事處：香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心12樓

新蒲崗辦事處：九龍新蒲崗爵祿街17號

荃灣評核中心： 新界荃灣城門道 7 號

如考生在本月17日仍未收到准考證，應立即向考評局學校考試及評核部查詢。

考評局亦提醒考生以下的准考證注意事項：

核對考生個人資料，報考科目和卷別、試場名稱與地址等，並要按准考證上指定的日期到試場應考

切勿把准考證「過膠」，以免影響監考員於點名時掃描電腦條碼

不要塗污准考證或寫上任何資料，否則會被扣分，甚至會被取消全部考試成績

應試時必須帶備准考證及身分證明文件的正本，若考生未有帶備而未能於現場核實身分，須於考試後填寫報告及拍照，作核對身分之用，否則其答卷將不獲評閱

責任編輯：馮琪雅