【型男星二代】長子Brooklyn 21歲生日晒童年裸照　碧咸緬懷新手爸爸歲月

▲ 碧咸長子Brooklyn昨21歲生日，碧咸夫婦均分享了兒子的童年照緬懷一番。

萬人迷碧咸（David Beckham）與辣妹Victoria結婚快將21年，育有4子女Brooklyn、Romeo、Cruz及哈七（Harper Seven），經常在社交平台晒幸福。昨日（4日）是長子Brooklyn的21歲生日，碧咸和Victoria都接連發佈兒子的相片賀其牛一，並感慨時光飛逝，緬懷做新手爸媽的艱辛歲月。

據英國《都市報》報道，44歲前曼聯球星碧咸和45歲辣妹愛妻Victoria分別在IG上載Brooklyn的童年照賀其牛一，碧咸公開一張年幼Brooklyn的半裸波照，頭戴泳帽的他露出一身Baby fat非常可愛，右臂還貼上一張卡通印水紙，與現在滿身紋身的他相映成趣。

▲ 碧咸有感而發稱，長子自小陪著他逐一捧盃。（碧咸IG圖片）

碧咸讚兒子熱情友善關心別人

碧咸又寫下一篇爸爸感言，祝兒子21歲生日快樂，並感慨時光飛逝，兒子已長大成為一個出色的人。

你熱情友善、關心別人，有齊一個爸爸渴望在兒子身上看到的特質，爸爸以你為傲。我們有很多美好時光，一起在各地捧盃完成我的夢想，我愛你，祝你有美好的一天，因為你值得擁有。

▲ Victoria亦分享了舊照祝兒子生日快樂。（Victoria IG圖片）

Victoria亦上載了一張21年前Brooklyn的初生照，當時新手爸爸碧咸抱著BB一臉慈父。Victoria有感而發︰

21年前，這個最漂亮的靈魂來到世上，從此改變了我們的生活。你是靈敏、甜蜜、善良和有趣的人，你是我們的全部，我愛你。

▲ 碧咸與Victoria育有4子女，一家六口生活美滿。（碧咸IG圖片）

而Brooklyn就分享了父母的禮物照片，全部禮物包裝紙上印有Brooklyn的樣子，非常有心思，Brooklyn多謝爸媽的禮物，「爸媽我愛你們」。

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責任編輯︰林綺玲