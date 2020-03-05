【遊日注意】日本擬宣布全國進入緊急狀態　強制從中韓入境人員隔離14日

▲ 據日媒報道，日本將強制規定中韓旅客入境須隔離14天。

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情擴散全球，日本政府今日下午（５日）預料將公布有關加強抗疫的措施。據日媒《讀賣新聞》及《產經新聞》報道，有關措施包括強制規定中韓旅客入境須隔離14天及暫停港澳旅客的免簽待遇。

據《讀賣新聞》報道，日本計劃推出強制措施，要求所有從中國及南韓入境的旅客必須接受14天隔離檢疫措施，並計劃暫停發放旅客簽證予中韓旅客，並呼籲中韓旅客暫勿前往日本。



報道又指，來自中韓的航機將只限於在成田機場及關西機場降落，當局並要求客運船停止接送旅客到日本。另據日媒《產經新聞》報道，有關措施亦包括將暫停港澳旅客的免簽證入境待遇。據了解，日相安倍晉三今日下午將召開會議商討應對疫情的措施。

此外，首相安倍晉三在3月4日國會中，表示就疫情修改特別措施法案，以訂立相關法例及宣布進入緊急狀態。為應對日本國內轉售口罩牟利的現象，日本政府已在3日根據《國民生活安定緊急措施法》，要求口罩供應商加大生產力，並收購部分口罩用以派發有需要人士。



當局亦有意透過修改特別措施法案之舉，立法禁止轉售口罩，違者可被判囚5年，罰款300萬日圓（約21萬港元）。

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責任編輯：吳梓楓