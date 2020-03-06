【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮洋葱豬扒 加一種材料醃豬扒去雪味【有片】
休閒 15:15 2020/03/06
洋葱豬扒，大人細路都鍾意。近日新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，留家煮食可以減低感染。米芝蓮星級粵菜食府明閣的行政總廚李悅發師傅，這次會教大家烹調一道洋葱豬扒，簡單幾個步驟就能做出美味開胃的豬扒，佐飯一流！
立即去片睇睇︰
材料：
|有骨豬扒
|2塊
|洋葱
|1隻
|鹽
|半茶匙
|糖
|半茶匙
|蠔油
|2茶匙
|生抽
|2茶匙
|老抽
|少許
|上湯
|少許
做法︰
1：新鮮豬扒洗淨後，先用刀打平拍一下，再用刀背剁鬆，令豬扒肉質更鬆化
2︰在豬扒邊的筋位切幾刀，煎起來就不會捲起
3︰加少許鹽及糖塗勻豬扒兩面，醃3至4小時
4︰洋葱去皮洗淨，切條備用
5︰平底鑊熱鑊後加少許油，油滾後放豬扒落鑊煎，每邊約煎6分鐘，呈金黃色後可反轉煎另一面，夾起上碟
6︰燒紅另一隻鑊加油爆炒洋葱，加適量上湯、生抽、蠔油及老抽調味，再埋芡，呈半透明狀便可上碟
貼士︰
- 選用新鮮或急凍豬扒亦可，急凍豬扒需先解凍，再加少許洋葱同醃以去除雪味
- 豬扒要以刀背先剁鬆，入口才鬆化
- 洋葱先浸水才切，就會不澀眼，而且刀要鋒利，洋葱的澀眼成分就不會揮發得太厲害