【買餸自己煮】米芝蓮星級大廚教煮洋葱豬扒　加一種材料醃豬扒去雪味【有片】

▲ 米芝蓮星級粵菜食府明閣的行政總廚李悅發師傅，會教大家煮洋葱豬扒。

洋葱豬扒，大人細路都鍾意。近日新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，留家煮食可以減低感染。米芝蓮星級粵菜食府明閣的行政總廚李悅發師傅，這次會教大家烹調一道洋葱豬扒，簡單幾個步驟就能做出美味開胃的豬扒，佐飯一流！

▲ 洋葱豬扒（林宇翔攝）

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材料：

有骨豬扒 2塊 洋葱 1隻 鹽 半茶匙 糖 半茶匙 蠔油 2茶匙 生抽 2茶匙 老抽 少許 上湯 少許

▲ 煮洋葱豬扒的材料非常簡單，最適入新手煮婦（林宇翔攝）

做法︰

1：新鮮豬扒洗淨後，先用刀打平拍一下，再用刀背剁鬆，令豬扒肉質更鬆化

▲ 豬扒可用刀背剁鬆，令肉質更鬆化（林宇翔攝）

2︰在豬扒邊的筋位切幾刀，煎起來就不會捲起

3︰加少許鹽及糖塗勻豬扒兩面，醃3至4小時

4︰洋葱去皮洗淨，切條備用

5︰平底鑊熱鑊後加少許油，油滾後放豬扒落鑊煎，每邊約煎6分鐘，呈金黃色後可反轉煎另一面，夾起上碟

▲ 豬扒每邊約煎6分鐘，呈金黃色後可反轉煎另一面，夾起上碟（林宇翔攝）

6︰燒紅另一隻鑊加油爆炒洋葱，加適量上湯、生抽、蠔油及老抽調味，再埋芡，呈半透明狀便可上碟

▲ 燒熱鍋後加油爆炒洋葱，加適量上湯、生抽、蠔油及老抽調味，再埋芡，呈半透明狀便可上碟（林宇翔攝）

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