【新冠肺炎】印度返港確診女病人　曾到九龍塘「My Garden」出席婚宴

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新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續，本港今日並無新增宗確診個案，至今累計共104宗確診個案及1宗疑似個案。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（5日）交代昨晚新增的個案（為第105宗個案）的長期病患的69歲女病人的資料。她與丈夫及家傭一同居於跑馬地樂陶苑維勝閣，病人於1月31日至2月24日到訪西印度孟買，行程是由女病人一名加拿大的朋友統籌，整個自由行團共有21人。



病人於2月24日從印度新德里乘坐國泰航空CX694抵港，然後乘坐地鐵到中環，再轉乘的士回家。她於2月25日曾到銅鑼灣一間超市，2月26日到士美菲路街市及畢打街滙豐銀行，27日曾到德輔道中的東亞銀行，28日曾到上環普仁街中醫看診。病人於2月23日在印度期間出現肚瀉，返港後於2月28日向一名中醫求診時發現其發燒。



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她於3月1日到九龍塘根德道5號「My Garden」參加婚宴，由於其當時身體不適，逗留時間好短，其間有戴口罩。患者曾於婚宴進食及拍照，據知婚宴共有10圍，地點為一個露天地方，已就情況聯絡婚宴的新娘了解有沒有其他密切接觸者。

另外，女病人曾於3月2日到律敦治醫院抽血，並到莊士敦道一間海皇粥店食粥，以及到過中銀中心及統一中心，同日晚上在家中暈倒。她於3月3日到貝夫人普通科門診診所求醫，其深喉唾液樣本昨日證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，已獲中心安排入住律敦治醫院接受治療，現時情況穩定。



張竹君表示，由於女病人一開始的病徵是肚瀉、身體疲憊，有別於以往病人有出現呼吸道病徵，因此其在社區逗留較長時間，或會有較多追蹤的接觸者，又稱其發病時未返港，相信在印度感染。另外，她稱已得知加拿大卑詩省有一名疑似個案，曾到香港及印度，當局正了解是否與第105宗個案相關。



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醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲表示，過去24小時醫院管理局共呈報33懷疑個案，就確診新冠肺炎共有104宗確診個案，其中2宗的個案病人離世，46位已經出院，新增出院3名病人出院，另56位病人仍然分別在10間公立醫院留醫。

庾慧玲表示，直至今日中午12時，56個仍然留醫的患者中，有1人危殆、3人嚴重，餘下情況穩定，包括一名疑似感染個案於瑪麗醫院留醫，情況穩定。直至昨日中午12時，醫院管理局有1名醫護人員因照顧確診新冠肺炎病人而需進行隔離檢查；在病床使用方面，公院共使用954張負壓病床；負壓病房的數目是515間，其使用量分別是29.8%以及46.4%。

庾慧玲又指，局方今日已派出一組來自總辦事處護理部、醫院感染控制主任、護士及抽血員一共30人的隊伍，由今日起會一連兩周到駿洋邨，為有關人士抽取樣本進行新冠肺炎病毒化驗。

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責任編輯：郭詩詩