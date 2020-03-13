嶺南大學香港同學會小學校監岑展文：讓孩子生活在有友愛的環境

▲ 嶺南大學香港同學會小學校監岑展文。（ 曾耀輝攝 ）

近期聽真的聽很多朋友說打算送小朋友到外國讀書，由傳統英國、美國、加拿大之外，日本、德國都有，甚至去到馬來西亞及泰國，入讀當地國際學校，總之就是用腳投票離開香港。他們未必關心教育水平，反而最重要是小朋友的成長環境。

香港人在這段時間都感受過不少，批評、咒罵，甚至暴力，不論你是甚麼立場，都難免會搖頭嘆息。他們很怕小朋友在學校的同學，會否被欺凌、或者用暴力解決問題，他們甚至擔心老師，會教導學生甚麼立場或者價值觀，尤其看到有關老師的新聞，令他們對老師的專業信心動搖，始終樹大有枯枝。

但並非每個家庭都有能力送子女去外國讀書，那可以怎算呢？是不是本地讀書，全部人都會變得很敗壞，肯定不會吧！我回想我們成長的經歷，社會問題如黑社會、暴力、欺凌等等未必會比今天少，成長過程遇到各種各樣的人，我們又不會全部變成壞人吧！家長對子女長憂九十九是人之常情，與其只是擔心或者只顧批評教育制度、學校或老師，不如早早用家庭為本位去教導小朋友明辨是非，令他們有足夠抗逆力，對抗各種困難。

有位教育界朋友的幾句話，令我相當深刻。「讓孩子生活在有友愛的環境，長大了才懂得學寬恕；讓孩子長大於批評之中，長大了只懂得學會譴責。」

講這番話的就是嶺南大學香港同學會小學校監岑展文，而學校當然亦係奉行這套理念，佢話：「教導是老師在課堂上傳授常識。導，是老師以身作則，引領孩子們愛己愛羣。」

香港電台第一台《我們不是怪獸》 「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸