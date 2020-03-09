放棄賺錢工作轉行成為老師　傑出老師：世上沒有壞學生

▲ 循道衞理聯合教會李惠利中學曾舉辦失敗教育，其中一項活動是「飛越恐懼」，學生將恐懼寫在紙上摺成飛機飛走。﹙程志遠攝﹚

這個星期介紹的教育界朋友真是識於微時，微到他仍是中六學生，當時我是記者就去訪問他。一個叫教育有心人的系列報道，這位有心人是第三成績組別學校學生，而他為了可繼續讀書而離家出走，入住中途宿舍，結果訪問的兩年後考入大學。

故事到這裡還算是相當勵志。他於中大經濟系畢業後順理成章投入金融界，賺錢是大多數夢味以求的事，月入達6位數字，穩定而且前途及「錢途」無限。豈料，他有一天突然告訴我，他會回去自己的母校擔任教學助理。



當時我以為自己聽錯，擔任教育助理的人工大概只有1萬2千元，即只可賺原本的十分之一，而且他的兒子還剛剛出世。佢解釋的原因是「返母校教學生，有意義過搵錢。」這句說話出自一個60歲的人，我一點都不奇怪，但來自這個人20多歲的後輩，我就懷疑這個人應該是「黐線」，或者是真心熱愛教育。想一想，這麼熱愛教育的人，應該多多少少都有點「黐線」。

由教學助理，一邊考取教師資歷，正式做老師，他仍然選擇教成績最差的學校，所謂第三成績組別的學生。可能他都是來自這類學校，所以學生這樣頑皮、用甚麼心態讀書，他都瞭解指掌，所以他經常說﹕「世上沒有壞學生，只有老師還沒教好的學生。」他的確做過不少，例如將差點被判入獄的學生，引導成努力讀書的模範生，更令人人稱為壞學生的愛徒被教協選為「好學生」。

說這麼多，這位老師除了特別之外，其實我真正想說的是，香港家長不要將教育當成小朋友將來賺錢的工具，例如這次疫症爆發，我們會發現，有好多東西比錢更重要，例如人格、家庭或者理想，這些與金錢都沒有必然的關係。

這麼老師就是循道衞理聯合教會李惠利中學老師張偉侖，剛剛成為表揚傑出老師的司徒華獎得主。

香港電台第一台《我們不是怪獸》 「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

撰文 : 梁永樂 八爪魚爸爸