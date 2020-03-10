【校長訪談】九龍真光中學總校長李伊瑩：在紛亂的環境中保持冷靜

▲ 九龍真光中學總校長李伊瑩鼓勵應屆畢業生要靈活變通。（陳智良攝 ）

各位中六準備文憑試的學生，你們應該是現時最困惑、徬徨的一群學生，甚至可能是有史以來經歷最多波折的一屆考生，我都頗肯定不論你們成績如何，2020年文憑試考生都肯定可以名留青史，你們寒窗苦讀之餘，一定要注意身體健康，否則考試時一病一切努力都會功虧一簣。

我身為父親，在多年前也是公開試考生，非常清楚父母的緊張程度，父母未必首要擔心子女的成績，而是擔心子女的健康，最常問的就是壓力大唔大呀？是不是很擔心呀？通常子女都會覺得窩心，但好快會覺得煩躁。一類家長就是食療專家，如果他們覺得煮豬腦可以形補形，就會日日煮，食到子女們膽固醇超標。不過，無論父母用咩形式表達，都希望子女順利考試，至於成績，放榜才再煩惱多一次啦。

今屆文憑試考生父母就更加唔簡單，去年就擔心無心機返學、甚至被惹上官非，之後就是疫情，怎樣有心機備戰公開試。簡言之，上學期擔心子女沒有上學，下學期就擔心不能上學。百年難得一見的遭遇，肯定成為親子畢生難忘的經歷。

有位校長就寫了一封家書給校內的應屆中六學生，其中有一段話好有意思，他話：「看到在病榻上的病人，讓我們更加明白，要加倍珍惜現在的日子才是。原來能有機會為自己的未來努力，雖然辛苦，但亦是另一種幸福。」

他又勉勵同學：「或許有同學會受種種變數困擾，校長明白這種患得患失的心情的確熬人。只是，我們在生活和工作上其實經常也會碰上突如其來和不能自控的變化，大家既不能掉以輕心，但亦不需過於不知所措。適應變化，保持彈性，其實亦是一種重要的生活技能。努力做自己能做的事，餘下來的就隨遇而安吧。」

這位校長就是九龍真光中學總校長李伊瑩。

常常說：謀事在人，成事在天。天要給人的考驗如何，誰都不知道，最重要是沉著、盡力應戰，上天自有安排。希望各位考生及考生的父母，於紛亂的環境中，保持冷靜面對挑戰。

香港電台第一台《我們不是怪獸》 「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

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