【連環殺手】美國男護士落藥毒殺病人　疑殺害400人破美國史上殺人紀錄

▲ 以護士身份落藥毒殺病人，16年殺害400人破美國史上殺人紀錄。

護士向來有「白衣天使」之稱，但一名美國的男護士，卻被冠上「死亡天使」的稱號。護士Charles Cullen（查爾斯庫倫）自1988年起，在其任職的醫院內殺害多位病人，直到2003年被捕。

他最後承認殺害40名患者，但警方相信此外還有近400名病人被害，連計在內Charles有機會成為美國史上殺人最多的連環殺手。繼早年被改寫成小說，近日更改編成為電影《The Good Nurse》。

Charles Cullen是位美國的護士，曾經於至少六家醫院工作，在這16年期間殺害了無數病人，成為了連環殺人魔，直到2003年正式落網。然而Charles於警方的盤問下只承認了40多宗殺人事件，剩下被追查出接近400名的受害者，他卻未有認罪。連番罪行讓Charles被冠上「死亡天使」的稱號。

▲ 「死亡天使」Charles疑共殺害了400人。

被同袍欺凌精神不穩

Charles生於1960年的美國，家中八兄弟姊妹中排行最小，初生不久父親不幸過身，其母則於他17歲那年與其中一名姊姊在車禍中喪生。父母早逝，而Charles又經常被兄姊等人欺負，於是在母親過身後兩年，他便離家加入海軍戰隊。

加入軍隊後的Charles仍然逃不過被欺壓的命運，在隊伍中被其他同袍欺凌，更出現精神不穩的情況，在海軍執務期間曾多次自殺不遂，最終被送到海軍精神病院接受治療，直到1984年出院。

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▲ 故事曾被改編成同名小說。（網上圖片）

在醫院殺害患者

離開精神病院後，Charles花費兩年時間修讀護理學，及後前往聖巴納巴斯醫療中心燒傷科工作，三年後與女友Adrienne Taub結婚並誕下兩位女兒，本以為Charles的生活終於步向美滿，但卻因為他虐待寵物和間歇出現異常行為，太太於1993年決定與Charles離婚。

在離婚後，Charles肩負女兒的撫養費而要繼續工作，但因為離婚影響情緒，他數度自殺不遂，並轉移到新一家醫院，亦是他效力的第三家醫院工作。

以為Charles因離婚而影響精神情緒開始殺人，但其實在結婚前他已開始施毒手。他被捕後承認第一起謀殺案件發生於1988年，給一名藥物過敏患者服下過量的靜脈藥致死，及在同一醫院陸續殺害了11名患者。

▲ Eddie Redmayne再作演技挑戰，飾演環連殺手。

由於離奇的死亡事件不斷出現，醫院於1992年開始調查患者死因，Charles因而辭去本來的醫院工作轉投另一醫療機構，在新一家醫院以過量的心臟病藥物令三位長期病患者致死。

及後，多年Charles於多家醫療機構以差不多的手段殺害病人，每當醫院發現有可疑事件，他便會奮然辭職轉到另一醫院工作。

不過他亦曾失手，在1998年因為被發現為骨折患者在藥用時間外提供額外藥物而被解僱。另外在2002年被同事在垃圾桶發現未被使用的藥物而對他起疑，可是因證據不足而撤案。

直到2003年，Charles拿著未開處方的藥物、進入不是由他負責患者的病房，並有同事舉報指經常在非他負責患者的病房看到他，最終讓他的惡行曝光，在同年12月12日被捕。

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▲ 天網恢恢，Charles最終被捕。

事後他只承認過去16年的40多宗殺人案件，但根據警方的搜查發現至少有400位相關的受害者，若然成功令Charles認罪，他可謂破了美國歷史上殺人最多的連環殺手紀錄，成為殺身最多的連環殺手！

最近這個變態的連環殺人故事，繼2013年推出小說後，早前亦已改編成Netflix電影《The Good Nurse》，找來奧斯卡影帝、英國演員的艾迪烈梅尼（Eddie Redmayne）演Charles。

另一演技派女星演出女星謝茜嘉謝西婷（Jessica Chastain）任女主角，片中她演Charles的同事，協助警方找出證據，在調查的過程中她要面對工作和家人生命上的威脅。

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