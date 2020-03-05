總商會行政總裁袁莎妮月底離職　暫未有繼任人選

▲ 袁莎妮將於本月底離開總商會，據悉未有繼任人選。（工商月刊圖片）

在香港總商會做了8年行政總裁的袁莎妮（Shirley），去年中已答應老公王維基辭職及於年底「交人」，最後卻捱義氣做到3月底，原來是想協助物色繼任人選。但據了解，接替袁莎妮的人選，目前還未定案。

臨別秋波，袁莎妮接受商會刊物訪問，盡訴心中情，罕有地表達對近來社會風波的看法。

政務官出身的袁莎妮，直言現在的香港，跟修例風波前的香港，已不一樣－變得更好或更壞，仍有待分曉；但看著這場人為風暴不斷升控升級，令她極之難過，甚至近乎絕望。

對於走出困局的方法，她認為，社會不滿反映香港一些深層次問題，這不限於經貿和民生，還涉及管治和對一國兩制概念的信心，或許，循序漸進地就2047年將會或應該出現的情況，展開廣泛、有根據的討論，是化解當前矛盾和釋除市民疑慮的一個方法，尤其對年輕一代而言。

袁莎妮也有談及商會內部，直言正如政治運動盪把香港分化一樣，總商會內部，同樣會有很多不同的意見，增加了主席和理事會領航的挑戰。她說，要處理根深蒂固的立場和兩極化態度，將成為新常態，她認為，未來只會更加難行，但她相信，總商會能憑其獨特地位，在解決各方互不信任和修補社會撕裂方式，發揮作用。

至於未來動向，袁莎妮的說法似乎為復出留下伏筆。她形容，自己已略懂商業政策和政治的處理技巧，未來無論怎樣發展，一定會繼續服務香港，現階段，只希望能停下來好好休息，多花時間陪伴家人。